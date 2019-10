Atelier e-journalisme : la 1ere édition inaugurée à Brazzaville

La première édition a eu lieu le 30 septembre, dans l’enceinte du campus numérique de l’Université Marien-Ngouabi.

L’atelier se tenait sous le thème : « La pratique du journalisme à l’ère de la révolution numérique ». Il s’est agi de former, sensibiliser, renforcer les capacités et orienter les participants à la maîtrise des enjeux de la presse en ligne. Un moyen de communication que les journalistes, conscients des opportunités qu’offre la révolution numérique, arriment à leur expérience, aux exigences des nouvelles technologies de l’information et de la communication, tout en mettant en pratique l’éthique et la déontologie professionnelle.

Les ateliers ont rassemblé un public hétérogène. Le Dr Antonin Idriss Bossoto, l’un des formateurs n’a pas manqué d’édifier les participants sur les avantages que procure la presse en ligne. « Depuis une vingtaine d’années, le journalisme en ligne s’est imposé comme une pratique journalistique à part entière, proposant un contenu différent des médias traditionnels qui ne sont autres que la radio, la télévision et la presse écrite. Il répond en temps réel aux besoins d’une catégorie socio professionnelle très déterminée et à la possibilité de mettre à jour son article, de faire évoluer son contenu en fonction de la variation de l’actualité, en adoptant son écriture aux usagers du web », a-t-il expliqué.

A la fin de cette formation, les participants ont été satisfaits de ce qu’ils ont appris.