Assemblée parlementaire de la Francophonie : la 16e Conférence des présidents s’ouvre

La 16e Conférence des présidents des Assemblées et de Sections de la région Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) s’est ouvert aujourd’hui et va se poursuivre jusqu’au 17 avril prochain. Au cours de la rencontre, les participants venus de plusieurs pays africains vont débattre des enjeux institutionnels et électoraux qui traversent l’espace francophone. Il sera également question de mettre en avant les meilleures pratiques parlementaires et adoptant la feuille de route de l’APF région Afrique pour la période 2025-2026.

Les parlementaires francophones d’Afrique vont également aborder des questions économiques et sociales, notamment le développement durable, l’inclusion sociale et l’éducation. Les assisses C’est aussi une occasion pour préparer l’Assemblée plénière de l’APF de juillet prochain, en validant les grandes orientations qui seront soumises aux sections membres.