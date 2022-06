ARISE IIP signe un protocole d’entente avec la République du Congo pour le développement de deux zones industrielles à Pointe-Noire et à Ouésso

Le projet est un partenariat public-privé entre ARISE IIP et la République du Congo, chacun détenant respectivement 70 % et 30 %.

Arise Inegrated Industrial Platforms (ARISE IIP) , un développeur et opérateur d’écosystèmes industriels de classe mondiale en Afrique, en partenariat avec le ministère de la Coopération internationale et la Promotion des Partenariats publics-privés de la République du Congo sont fiers d’annoncer la signature d’un protocole d’entente pour le développement de deux zones industrielles à Pointe-Noire et Ouésso. Cet accord contribuera à l’industrialisation des secteurs stratégiques de la République du Congo.

Selon cet accord, ARISE IIP investira 150 millions d’euros dans le développement de la zone industrielle de Pointe-Noire et d’un port minéralier. Le projet est un partenariat public-privé entre ARISE IIP et la République du Congo, chacun détenant respectivement 70 % et 30 %. La plateforme industrielle aura pour but de promouvoir et d’attirer les investissements multisectoriels et commerciaux dans le pays, et de développer les industries de transformation du bois et des produits agroalimentaires de première, deuxième ou troisième transformation. La zone et le port minéralier occuperont une superficie de 2700 hectares, et concentreront leurs activités sur la transformation du bois, des produits agricoles et autres processus de transformation. Le protocole d’entente comprend également le développement de la zone industrielle d’Ouésso, également sous forme de partenariat public-privé entre ARISE IIP (70 %) et la République du Congo (30 %).

Les délais opérationnels des deux projets seront définis en fonction des résultats de l’étude de faisabilité en cours et qui devrait être finalisée d’ici trois mois. Les deux zones devraient stimuler le marché de l’emploi, avec la création d’environ 5,000 postes d’ici à 2025, doper les exportations et contribuer aux priorités de développement du gouvernement, définies dans le plan national de développement (2022-2026).

Denis Christel Sassou Nguesso, Ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du Partenariat public-privé, a déclaré : « Cet accord est un exemple de plus qui démontre l’attractivité de l’économie congolaise et la matérialisation de nos efforts pour accroitre sa compétitivité. ARISE IIP, notre partenaire de confiance dans ce projet, a démontré ses capacités à réaliser dans les délais impartis des projets de grande envergure à travers l’Afrique, tout en mettant l’accent sur la transformation locale des matières premières. Nous sommes confiants dans leur capacité à construire deux zones économiques compétitives et durables qui apporteront de la valeur à nos ressources naturelles. »

Gagan Gupta, fondateur et PDG d’ARISE IIP a également commenté : « Nous sommes très honorés d’être en mesure de soutenir les autorités congolaises dans le développement de ces infrastructures industrielles, et contribuer ainsi au Plan national de développement de la République du Congo. En mettant à profit notre expérience dans la gestion des zones industrielles, nous voulons faire du Congo un des leaders régionaux dans la transformation des matières premières telles que le bois et les ressources agricoles, parmi d’autres processus de transformation industrielle. Nous sommes pleinement engagés à bâtir une industrie durable au Congo, en étroite collaboration avec le gouvernement. »

Ces dernières années, ARISE IIP a beaucoup développé ses activités en Afrique, avec actuellement 12 zones industrielles intégrées accélérant, ainsi, l’industrialisation du continent. Pour référence, au Gabon, ARISE IIP gère la GSEZ (Zone économique spéciale du Gabon) et ses activités de transformation de bois, à l’origine de 16 000 créations d’emploi, qui a attiré 12 000 investisseurs et a permis au Gabon de passer de simple exportateur de grumes au 2e producteur et exportateur mondial de placages et le premier en Afrique.

À propos de ARISE IIP

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et un opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé dans la transformation économique du continent. Nous identifions des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, nous concevons, finançons, construisons et opérons les infrastructures nécessaires, en jouant un rôle de catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Nous sommes animés par la poursuite d’une croissance verte. Notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact sur le climat. ARISE IIP est actuellement présent dans neuf pays africains, y compris au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ). La GSEZ a été classée meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois (classement 2020 du FDI).