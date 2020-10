Amical Maroc-Sénégal: 19 Lions en regroupement à Rabat

Le regroupement des Lions du Sénégal de football a débuté lundi à Rabat où ils défieront vendredi, en amical, les Lions de l’Atlas du Maroc.Après les chaudes journées du week-end dans les championnats européens, place à la trêve internationale. Plusieurs internationaux sénégalais n’ont pas tardé à rejoindre la Tanière. Ce lundi, dans la capitale marocaine, le sélectionneur Aliou Cissé a accueilli 19 des 25 joueurs qu’il a convoqués lundi dernier, à l’exception de Mamadou Loum Ndiaye venu remplacer Sadio Mané.

La star de Liverpool, testé positif à la Covid-19 et mis en quarantaine, n’a pas assisté à la débâcle (7-2) de son club hier dimanche face à Aston Villa.

Devant la porte de l’hôtel alors, ils ont tenu à respecter les mesures barrières, mettant leurs masques et se saluant par le revers de la main pliée. Ils commenceront leurs séances d’entrainement ce soir, à 19 heures locales, au terrain annexe du Complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Parmi les six nouveaux convoqués, Bingourou Kamara, Pape Cheikh Diop, Joseph Lopy et Mame Baba Thiam sont déjà présents à Rabat. Les vols de Boulaye Dia et Ousseynou Bâ devront pour leur part atterrir demain mardi à l’après-midi. Cela en sera de même pour Pape Abou Cissé et Habib Diallo, annoncés au départ de leurs clubs dans ces derniers jours du mercato estival.

Tout comme Sadio Mané, le gardien Clément Diop et le défenseur Kalidou Koulibaly sont également forfaits pour les deux prochaines rencontres des Lions. La fédération sénégalaise dit avoir préféré laisser le premier à la disposition de son club canadien « en raison de sa mise en quatorzaine à son retour » de sélection.

Pour le colosse de Naples, son absence s’explique par la mise en quarantaine de son club qui s’est d’ailleurs vu refuser ce week-end, par les autorités de la ville, le voyage à Turin pour disputer le match de championnat face à la Juventus, qui a finalement remporté la partie sur tapis vert.

Ainsi après le choc léonin du 9 octobre, les protégés d’Aliou Cissé reviendront au bercail pour disputer le derby sénégalo-mauritanien le 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès, à 70 km de Dakar