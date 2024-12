AGL Congo sensibilise à la conduite responsable

Du 24 au 30 novembre 2024, AGL Congo a accompagné la direction interdépartementale du transport du Kouilou sur la communication autour de la sécurité routière.

Plus de 2 000 chauffeurs de bus et véhicules de transport en commun ont été sensibilisés sur la conduite responsable à Pointe-Noire.

Les messages passés ont incité les chauffeurs à respecter le code de la route ou à se former pour garantir un maximum de sécurité pour eux et les autres.

“La sécurité au volant est une priorité pour AGL, en particulier dans le cadre de notre plan zéro accident. Nous estimons qu’il est indispensable de soutenir des initiatives de vulgarisation des règles de conduite. L’objectif de réduction des accidents de la route quels qu’ils soient est le combat de tous.” Soutient Destaing LOUKOMBO, coordonnateur HSE.

Le 29 novembre, l’équipe HSE s’est mobilisée pour partager avec nos conducteurs routiers et nos sous-traitants les bonnes pratiques en matière de conduite responsable. Jeux, questions/réponses, anecdotes, ou d’autres méthodes ont été utilisés pour tester les connaissances et rappeler le code et les règles de conduite.

L’entreprise, qui dispose de plus de 200 conducteurs, du chauffeur routier au coursier sans oublier les employés, organise régulièrement des séances de sensibilisations internes et des formations à la conduite défensive.

Ensemble sauvons nos vies, sauvons des vies !