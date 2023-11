AGL Congo offre un tracteur routier aux étudiants pour soutenir leur formation académique

Le 26 octobre 2023, Africa Global Logistics (AGL) Congo a offert un tracteur routier Dongfeng à l’institut supérieur UCAC-ICAM Pointe-Noire pour permettre aux étudiants de s’entrainer lors des travaux pratiques de maintenance automobile sur la mécanique, électromécanique, électricité auto, pneumatique, etc.

Acquis en 2012 à hauteur de 37 millions de francs CFA (plus de 57 000€), ce tracteur routier banalisé et déclassé des équipements d’AGL Congo permettra aux futurs techniciens supérieurs de lier la formation technique à la pratique.

« Nous œuvrons pour accompagner l’autonomisation des jeunes par l’éducation, l’entreprenariat et une formation de qualité. C’est pourquoi nous avons jugé utile de mettre à la disposition des ingénieurs et techniciens de demain cet outil didactique » précise Christophe PUJALTE, Directeur Régional Africa Global Logistics Congo/ RDC et Angola.

« L’an dernier AGL Congo a offert des bourses d’études aux meilleurs étudiants. Cette fois c’est un équipement de pratique qui nous est donné. Merci pour cet engagement continu au profit des jeunes » soutient Hautrand MIANTOUDILA, Directeur Délégué Institut Ucac-Icam Pointe-Noire.

L’Institut Ucac-Icam est un établissement d’enseignement supérieur né d’un partenariat entre l’UCAC (Université Catholique d’Afrique centrale) et l’Icam (Institut Catholique d’Arts et Métiers), groupe d’écoles d’ingénieurs ayant une expérience séculaire depuis 1898. Basé à la fois à Pointe-Noire au Congo (1er cycle) et à Douala au Cameroun (2ème cycle), sa mission principale est de former des ingénieurs et techniciens supérieurs. En 2022, l’Institut Ucac- Icam a diplômé plus de 900 jeunes dont 20% de filles.

A propos d’AGL Congo

AGL (Africa Global Logistics) est l’opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique. L’entreprise fait désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan. Présent au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et ses filiales portuaires et logistiques. Implanté à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie, l’entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l’ISO 4500. AGL s’investit dans l’amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d’actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l’éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l’environnement et l’accompagnement humanitaire.