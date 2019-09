Afrique du Sud : l’ambassade du Congo à Pretoria appelle les congolais à la prudence

C’est à travers un communiqué que l’ambassade du Congo à Pretoria, a invité les congolais résidents en Afrique du Sud à une prudence accrue dans leurs déplacements.

L’Afrique est le théâtre depuis quelques des violences xénophobes. On assiste à des scènes de pillages et d’incendies des boutiques des étrangers au centre de Johannesburg et en périphérie.

Suite à ces violences, l’Ambassade de la République du Congo à Pretoria a invité dans un communiqué, les ressortissants congolais, à une prudence accrue dans leurs déplacements, de même que sur les lieux de travail et de résidence.

Mardi 03 septembre, le chef de l’État sud-africain a condamné ces violences qu’il juge d’inacceptables.