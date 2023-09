Africa Climate Summit 2023 : une vingtaine de chefs d’Etats attendus

Le premier sommet africain pour le climat s’ouvre ce lundi 04 septembre 2023, à Nairobi au Kenya.

Une vingtaine de chefs d’État ou de gouvernement africains et près de 20 000 membres de délégations du monde entier se retrouvent à Nairobi, ce lundi 04 septembre 2023. C’est en faveur du Africa Climate Summit 2023.

Pendant trois jours, des dirigeants d’Afrique et d’ailleurs se retrouvent pour échanger avec les acteurs de la société civile ainsi que des entreprises publiques et privées, et des organisations internationales. Objectif affiché : parvenir à une feuille de route commune du continent, pour la présenter à la COP, en novembre.

Il sera question au cours de ce sommet de parvenir à trouver une approche commune et à formuler des « solutions africaines » aux défis climatiques, devant aboutir à la signature d’une « déclaration de Nairobi ».