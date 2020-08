Adicom Awards 2020 : cinq jeunes congolais nominés

Sardoine Mia, Natty Stelle Kokolo, Emmanuel Nkete, Biberic Lokwa et Restra Poaty sont les cinq jeunes congolais nominés dans les catégories « Jeune talent » et « Tech » pour la quatrième édition des Adicom Awards, un prix dédié au meilleur de la créativité digitale en Afrique francophone.

Ils sont Congolais, principalement artistes et entrepreneurs, nominés aux Adicom Awards et comptent sur le vote du public pour espérer remporter les différents prix mis en jeu. Sardoine Mia, Natty Stelle Kokolo, Emmanuel Nkete sont en compétition dans la catégorie « Jeune talent » alors que Biberic Lokwa et Restra Poaty figurent dans la catégorie « Tech ».

Née en 1998, Sardoine Mia est une artiste plasticienne congolaise pétrie de talent. Autodidacte en peinture, son style particulier, son engagement et ses expositions uniques lui valent, de plus en plus, la reconnaissance de ses pères en Afrique et ailleurs.

De son côté, instrumentiste et auteure-compositrice, Natty Stelle Kokolo est une grande passionnée de la musique qui évolue dans le genre gospel. Partagée entre le Congo, son pays natal et le Sénégal qui est devenu sa seconde patrie, c’est en 2013 qu’elle se perfectionne et apprend à jouer de la guitare basse. Aujourd’hui, plongée dans sa carrière professionnelle, elle explore différents univers musicaux et accompagne, quelquefois, des artistes de la place sénégalaise.

S’agissant d’Emmanuel Nkete, il est fondateur du magazine audiovisuel en ligne dénommé « Jeunes Émergents ». Consacré aux jeunes entrepreneurs, le magazine met en lumière le potentiel qu’ils possèdent ainsi que leurs réalisations à travers des reportages détaillés sur des projets et des échanges directs avec ces acteurs du changement. Valoriser, booster et connecter résume l’essentiel de la vision que chérit ce jeune communicant.

Avec des scores modestes ne dépassant pas la barre des 500 votes, Biberic Lokwa et Restra Poaty restent, quant à eux, optimistes à quelques jours de la fin des votes publics prévue pour début septembre. Face à d’autres jeunes, tout aussi talentueux qu’ambitieux, ces deux férus de la communication digitale comptent sur le vote de leurs compatriotes pour espérer voir l’un d’eux vainqueur dans la catégorie « Tech » de la quatrième édition des Adicom Awards.

Social Media Manager en free-lance, Biberic Gakegne Lokwa est coordonnateur du programme de formation communautaire Digital Week Academy. Passionné du digital et de l’entreprenariat, il utilise ses différents comptes sociaux pour éveiller la jeunesse à se saisir des avantages qu’offre internet. Toujours dans le même élan, Restra Poaty, également passionné des nouvelles technologies, a lancé en 2016 « Congo digital » désormais débaptisé « Siècle digital », un média en ligne traitant l’actualité des technologies de l’information et de la communication, ainsi que de tout ce qui a trait à l’économie numérique.

Notons que les « Adicom Awards » sont un temps fort de l’évènement « Africa digital communication days (Adicom Days) », qui récompensent depuis 2017 le meilleur de la créativité digitale en Afrique francophone. La distinction est une manière d’encourager la jeunesse du continent qui utilise les réseaux sociaux pour impacter positivement leur communauté locale. La cérémonie de remise des trophées des gagnants des Adicom Awards aura lieu à la clôture des Adicom Days, qui se tiendront du 22 au 23 octobre au Grand théâtre de Dakar, au Sénégal.

L’événement réunira en l’espace de deux journées de nombreux acteurs clés de la communication digitale africaine (marques, influenceurs et institutions) autour d’une cinquantaine d’intervenants venant d’Afrique et d’Europe pour échanger sur les tendances des médias sociaux et partager leurs aperçus dudit marché ainsi que leurs retours d’expériences.