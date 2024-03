1xBet a payé plus de 836 000 $ à un joueur africain !

Le bookmaker fiable 1xBet a remis un chèque à un client de Guinée, qui avait fait un pari combiné gagnant de 50 événements et avait multiplié sa mise par 1 454 995 ! Cette fantastique victoire confirme que tout est possible dans la vie si l’on croit en ses connaissances et en sa bonne étoile. Tu veux connaître la stratégie gagnante du champion ?

Un client 1xBet a transformé 5 000 GNF (0,5 $) en une énorme somme de 7 274 976 936 GNF (836 622 $) grâce à un accumulateur réussi. Le joueur a analysé des informations actualisées sur les équipes européennes et a rassemblé dans son coupon des matchs de la Ligue des champions, de l’Europa League, des championnats d’Angleterre, d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, de Portugal, de Turquie, de Belgique et d’autres pays européens.

Pour la plupart des matchs, le joueur chanceux s’est limité à prédire la victoire de la première (V1) ou de la deuxième (V2) équipe. Dans le même temps, il a agi avec prudence, choisissant principalement des résultats avec de petites cotes à partir de 1,174, mais il a également pris quelques décisions risquées. Par exemple, un pari sur la victoire de la Roma contre l’Udinese a été placé avec une cote assez élevée de 1,697. Les Romains ont marqué le but victorieux seulement après la 80ᵉ minute et on peut imaginer la montée d’adrénaline chez le parieur !

Cette victoire a assuré au joueur une stabilité financière pour de nombreuses années et lui a permis de s’offrir, ainsi qu’à sa famille, de nombreux cadeaux luxueux. Notre joueur chanceux a poursuivi la tradition gagnante des clients 1xBet d’Afrique, qui ont empoché 4 gros gains l’année dernière:

● Un joueur de la Guinée a misé 57,89 $ sur un combiné de 17 événements et a remporté la somme folle de 571 831,91 $.

● Un autre client 1xBet de la Guinée a misé 1,16 $ sur un combiné de 22 événements et a gagné la somme impressionnante de 551 969,90 $.

● Un joueur du Sénégal a misé 84,03 $ sur un combiné avec une cote de 4 794,428 et a empoché la somme incroyable de 402 896,43 $.

● Un client du Nigeria a misé 4 372,02 $ sur un combiné de 6 événements et s’est enrichi de 113 374,45 $.

La société de bookmakers 1xBet a une fois de plus confirmé sa réputation irréprochable et a rapidement versé l’argent au gagnant.