Université Marien-Ngouabi : vers la reprise des cours à la faculté des sciences économiques

La semaine prochaine, les sessions ordinaires de l’Université Marion-Ngouabi vont commencer. Les assisses ponctueront sur la reprise des cours à la Faculté des sciences économiques et celle des Lettres, arts et Sciences humaines.

« Le Doyen de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines, informe les étudiants de la reprise des cours académiques ce lundi 21 septembre 2020, avec la session d’examens des premiers semestres », peut-on lire sur une note de la direction de ladite faculté.

Les modalités pratiques et les différentes dates du déroulement des épreuves seront, sans doute, déterminées en conseil d’établissement qui se tient ce vendredi.

En termes de dates, il y a plus de précisions au niveau de la Faculté des sciences économiques. Là-bas, les épreuves des semestres impairs de la session ordinaire débuteront le 26 septembre soit cinq jours après la reprise des cours prévue pour le 21 du même mois. Les modalités d’organisation pédagogique sont également fixées, qu’il s’agisse des cours en présentiel ou en distanciel.

A l’Ecole normale supérieure (ENS), les évaluations ordinaires et les rattrapages se feront entre le 7 décembre 2020 et le 9 janvier 2021. « En raison des perturbations ayant occasionné l’arrêt provisoire de stage (Licence 3 et Master 2), le déroulement traditionnel du stage et les examens pratiques au titre de l’année académique 2019-2020 sont annulés. Cependant, pour valider ce semestre, chaque étudiant de Licence 3 est tenu de rédiger un rapport de stage sur la base du stage suivi jusqu’en mars 2020 », indique une note signée du directeur adjoint, Fulbert Ekondi. La rentrée au titre de l’année académique 2020-2021 est fixée au 18 janvier 2021 à l’ENS.

La situation n’est pas la même à l’Ecole nationale supérieure polytechnique qui, dans un premier temps, finira d’abord les cours du premier semestre (Master recherche) et du deuxième semestre (Licence3) dans la période du 21 septembre au 3 octobre. La session de rattrapage est prévue du 5 au 17 octobre 2020.

En rappel, au mois de mars de l’année en cours, certains établissements de l’Université Marien-Ngouabi, dont la Faculté des lettres, arts et sciences humaines avaient déjà débuté les sessions. La pandémie de Covid-19, avec pour conséquence le confinement, a mis tout aux arrêts. C’est donc pour finaliser ce qui avait été amorcé que la première semaine de la reprise des cours est consacrée aux évaluations.