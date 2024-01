Université Marien Ngouabi : une grève illimitée lancée par le collège intersyndicale

Depuis les jeudi 04 janvier, les activités académiques ont été suspendues pour entre autres le non-paiement des heures diverses dues et de vacation.

L’intersyndical de l’université Marien Ngouabi de Brazzaville a lancé le 4 janvier 2023, un mouvement de grève. Une décision a été prise au cours de leur réunion qui s’est tenue mercredi 03 janvier, à Brazzaville.

Le collège intersyndical renouvelle ses revendications et exige : le remboursement des retenues (soit le montant de 219.050.204 francs Cfa) des syndicats et mutuelles de l’Université détournées sur les salaires de novembre 2013; la révocation de M. Yoka André, directeur administratif et financier (Daf) et de M. Ngoubou Toussaint, délégué du contrôle budgétaire auprès de de l’Université Marien Ngouabi; le paiement des heures diverses dues et de vacation; la signature du deuxième protocole d’accord, gage d’une paix sociale à l’Université Marien Ngouabi.

Cette drève qui a été lancée le 04 janvier dernier, est générale illimitée. Les cours sont suspendus tout comme les services administratifs et académiques ne fonctionnent pas, au grand dam des étudiants et autres usagers des prestations. L’Université Marien Ngouabi, compte 5 facultés, 4 écoles, 4 instituts, un centre et une Académie des beaux-arts. Le travail ne pourra reprendre que si les revendications exprimées trouvent satisfaction dans leur totalité. Le Collège intersyndical a mis en garde quiconque pourrait tenter de récupérer son mouvement à des fins politiques.