Une unité de recherche sur la démocratie voit le jour au Cameroun

Le Laboratoire Arc Côtier et Central a lancé ses activités mercredi à Douala la capitale économique du Cameroun. Unité de recherche et d’action pour la promotion de la pratique démocratique, ce laboratoire sera hébergé au sein de The Okwelians, un Think Do Tank investit sur le champ de l’innovation sociale.

Le Laboratoire Arc Côtier et Central sera dirigé par l’universitaire camerounais Richard Makon. Il couvrira la sous-région Afrique centrale et des grands lacs. Excroissance de la Fondation de l’Innovation pour la Démocratie basée en Afrique du sud, il a pour mission de realiser une cartographie des acteurs engagés sur les questions liées à la démocratie et de les mettre en réseau.

Outre cela, le Laboratoire Arc Côtier et Central s’engage à assurer une mobilité des savoirs et une diffusion des idées et des nouvelles approches démocratiques. Il sera aussi question d’outiller les personnes intéressées par les questions de démocratie, d’assurer le partage d’informations et de données sur la démocratie mais surtout d’accompagner les acteurs impliqués sur les questions de démocratie.

Il faut noter que le Laboratoire s’installe dans une région relativement en crise où on note un épuisement des régimes. « Il s’agira donc ici de mener des réflexions mais également des actions pour un renouvellement de la pensée et des pratiques démocratiques dans la région couverte par le laboratoire et plus grandement en Afrique » assure Dr Richard Makon qui a présenté les programmes de l’Unité de recherche qu’il va piloter.

Entre autres le chercheur camerounais évoque des programmes parmi lesquels un programme de leadership ouvert aux acteurs de la société civile ; Bpoggers Démo School, un programme qui vise la formation de jeunes hommes et femmes issus de 11 pays de l’Afrique centrale et des grands lacs, au blogging et au journalisme ; un programme de recherche sur les questions de sécurité et de démocratie baptisé Master Class Chercheurs Innovants.

Au sein de The Okwelians, on évoque une opportunité unique. En effet, la cohabitation entre le Laboratoire d’idées et d’action du Think Do Tank The Okwelians et le Laboratoire Arc Côtier et Central de la Fondation de l’Innovation pour la démocratie va à coup sûr accélérer le renouvellement de la pensée démocratique dans la sous-région.

Bien plus cette cohabitation permettra de définir le modèle démocratique adapté pour l’Afrique centrale et côtière dans un contexte où plusieurs experts notent que le modèle de démocratie en cours dans nos Etats peine toujours à garantir durablement la paix, la sécurité et la prospérité aux africains fait observer Jacques Jonathan Nyemb, président de The Okwelians.

Il faut souligner que le Laboratoire Arc Côtier et Central est un démembrement de la Fondation de l’Innovation pour la démocratie créée par le Pr Achille Mbembe. Ce dernier avait d’ailleurs indiqué dans une sortie médiatique que « le recul de la démocratie en Afrique est aussi le resultat d’une formidable atonie intellectuelle ». Depuis lors, il s’active à travers sa fondation à promouvoir la recherche ouverte, la collecte de savoirs endogènes, le débat d’idées, le partage de compréhensions et la production de pensées nouvelles pour réinventer la démocratie en Afrique.