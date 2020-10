Un appui financier à la confédération des victimes des crises ivoiriennes pour sensibiliser à une élection apaisée

La Confédération des victimes des crises ivoiriennes (COVICI) a bénéficié, jeudi, d’un appui institutionnel et financier pour l’organisation d’une tournée nationale de sensibilisation auprès des populations en vue d’une élection présidentielle apaisée.Cet appui s’inscrit dans le cadre du Programme élections apaisées, initié par le ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Ce Programme prévoit plusieurs activités de sensibilisation avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Ce soutien a été matérialisé, jeudi, par la remise d’un chèque de 5 millions de francs CFA au cours d’une cérémonie tenue au cabinet de la ministre Mariatou Koné, représentée par son chef de cabinet le professeur Kouamé N’guessan.

» Notre rencontre de ce jour se situe dans la dynamique de la campagne d’apaisement des cœurs…. Les victimes connaissent mieux que quiconque les violences électorales, elles sont bien placées pour en parler et inviter nos compatriotes à la non-violence quel que soit l’enjeu des scrutins. » a dit le chef de cabinet.

Recevant le chèque de 5 millions de francs CFA, M Lassina Kanté, Président de la COVICI a promis le démarrage rapide de cette caravane.

« Dès ce samedi (24 octobre), nous lancerons la caravane dans la commune de Port-bouet avant de mettre le cap sur les villes de l’intérieur du pays pour appeler toutes les couches sociales à l’apaisement », a-t-il expliqué.

« Zéro mort/ Zéro blessé/Zéro dégât matériel », est le slogan de cette campagne de sensibilisation pour des élections apaisées lancée le 28 février 2020 à Arrah (Centre-est), par la ministre Mariatou Koné.