Transport aérien : comment se faire rembourser un billet d’avion Transavia 

Plusieurs circonstances peuvent amener à réclamer le remboursement de votre billet d’avion, il faut juste savoir comment procéder.

Les trajets en avion sont confortables, rapides et très pratiques. Mais, après la réservation d’un vol, plusieurs circonstances peuvent vous amener à réclamer le remboursement de votre billet d’avion. Cependant, il n’est toujours pas aisé d’obtenir un remboursement des compagnies aériennes. Comment faut-il donc procéder pour obtenir un remboursement de billet d’avion Transavia ? Découvrez la réponse à cette question dans cet article sur le remboursement des billets d’avion Transavia.

Les circonstances dans lesquelles vous pouvez réclamer le remboursement

Il est important de savoir que les situations qui permettent de demander une Transavia remboursement billet ne sont pas légion. Concrètement, la demande de remboursement peut provenir du passager lui-même en raison d’un empêchement qui l’oblige à annuler sa réservation. Vous pouvez également réclamer le remboursement en cas d’incident de vol. Il peut s’agir d’un surbooking, d’une annulation ou d’un retard, voire d’une grève du personnel de la compagnie aérienne.

En pratique, la réglementation européenne qui encadre le droit des passagers aériens permet aux voyageurs victimes d’un incident de vol de plus de 5 h de se faire rembourser. La compagnie ne pourra pas vous refuser ce droit. Il suffit d’en faire la demande et elle devra s’exécuter. Ce remboursement retard avion Transavia s’effectue généralement dans les 7 jours qui suivent le jour de l’incident.

Comment peut-on annuler une réservation ?

Les transporteurs aériens comprennent en général que vos projets de voyage puissent changer. Il n’en demeure pas moins que certaines compagnies low-cost comme Ryanair et Easyjet n’admettent pas l’annulation du billet d’avion après sa réservation. Heureusement, ce n’est pas le cas de la compagnie aérienne Transavia. Cette dernière offre aux passagers la possibilité de modifier leur réservation. Si cette modification n’est plus possible, vous pouvez opter pour l’annulation de l’ensemble de votre réservation. Notez cependant que pour les compagnies low-cost, vous devez nécessairement rembourser l’intégralité des frais d’annulation.

Pour effectuer une Transavia demande de remboursement, il est possible de transmettre à la compagnie aérienne un courrier à l’adresse suivante :

Service Client — Transavia France

Blue Link Services

94204 Ivry-sur-Seine

Les informations qui doivent figurer dans votre courrier sont :

La date d’achat du billet d’avion ;

La destination ;

Le montant du billet d’avion ;

Le numéro du vol.

Outre l’envoi d’un courrier, il est aussi possible d’utiliser le formulaire dédié à l’annulation des réservations se trouvant sur le site de la compagnie. En dehors du formulaire en ligne, la compagnie permet également aux passagers de contacter par téléphone son service client pour enregistrer leurs demandes. Vous pouvez donc passer par ce canal pour avoir gain de cause. Cependant, sachez que dans tous les cas, le remboursement vol Transavia ne s’effectue que partiellement (plus de détails dans les paragraphes ci-dessous).

Quel montant peut-on espérer après annulation d’une réservation ?

Les billets d’avion de ce transporteur aérien ne sont pas remboursables à quelques exceptions près. En effet, vous pouvez obtenir le remboursement des taxes d’aéroport. Pour obtenir un Transavia remboursement taxe aéroport, vous devez adresser une demande à la compagnie via son formulaire en ligne dédié en cet effet ou contacter son service client. Cette demande de remboursement de taxes peut s’effectuer jusqu’à 5 ans après la date du vol.

Sachez cependant que rien n’est perdu d’avance en ce qui concerne votre Transavia demande de remboursement. De fait, vous pouvez arriver à vos fins si vous avez souscrit une assurance annulation. Si vous avez payé votre réservation avec une carte bancaire haut de gamme, vous n’avez même plus besoin de souscrire une telle assurance. Votre carte vous couvre pour les frais engendrés par l’annulation. Vous pouvez alors contacter votre compagnie d’assurance pour vous rassurer qu’elle puisse procéder au remboursement de votre billet d’avion.

Généralement, l’assureur exige d’avoir une attestation d’annulation pour pouvoir s’exécuter. Lors de l’annulation de votre réservation sur le site de la compagnie, elle vous transmet automatiquement une attestation d’annulation par mail. Vous pouvez la récupérer facilement pour la transmettre à votre assureur.

Faut-il accepter une proposition de remboursement partiel du billet d’avion ?

Toutes les compagnies aériennes peuvent connaître des incidents. Dans ces situations, elles proposent souvent aux passagers des gestes commerciaux comme :

Le remboursement partiel ;

L’offre d’un bon de voyage ;

L’attribution de points de fidélité…

Il est recommandé de ne pas accepter ce type de compensation parce que vous pouvez obtenir bien mieux. En effet, les gestes proposés par les compagnies aériennes ont une valeur inférieure à ce que vous pouvez obtenir en soumettant un dossier de réclamation d’indemnité. Le règlement européen CE 261/2004 permet aux passagers aériens d’obtenir une annulation vol Transavia remboursement d’indemnité. Ce remboursement Transavia n’est cependant valable que sous certaines conditions (itinéraire, cause de l’incident, durée du retard…).

Quel est le montant d’un remboursement Transavia ?

Lorsque vous êtes éligible pour obtenir un remboursement retard avion Transavia, plusieurs facteurs peuvent influencer le montant de votre compensation. Il s’agit notamment de la distance du trajet et le caractère intra ou extracommunautaire du trajet. Le montant de la compensation financière que vous pouvez obtenir n’est donc pas fonction du prix de votre billet d’avion. Voici la grille de remboursement vol Transavia :

250 euros pour un voyage de moins de 1500 km ;

400 euros pour un trajet dont la distance se situe entre 1500 km et 3500 km (le même montant est appliqué aux vols intracommunautaires de plus de 1500 km) ;

600 euros pour une distance qui excède 3500 km.

Pour obtenir cette compensation financière, vous pouvez vous adresser directement à la compagnie aérienne ou passer par l’intermédiaire d’un organisme tiers spécialisé dans la récupération d’indemnité pour les passagers aériens. Les chances de recevoir votre dû grâce à cette dernière option sont néanmoins plus élevées que celles relatives à une procédure de réclamation individuelle.

Que retenir de cet article ? En fin de compte, comment se faire rembourser un billet d’avion Transavia ? On retient tout simplement que les conditions d’obtention de ce type de remboursement Transavia sont très restreintes. Vous pouvez avoir entièrement gain de cause dans le cas d’un long retard de vol imputable à la compagnie. Dans les autres cas, votre assurance peut vous rembourser. Sinon, vous devriez vous contenter du Transavia remboursement taxe aéroport.