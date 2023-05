Tidiane Mario – ambassadeur officiel d’1xBet

La marque mondiale de paris sportifs 1xBet a signé un accord avec Tidiane Mario, l’un des chanteurs congolais les plus populaires.

Le vrai nom de l’artiste est Mario Jostie Tidiane Matsuuma. Il est musicien, auteur-compositeur, rappeur et chanteur d’origine congolaise. Tidiane Mario a commencé sa carrière musicale en 2013 dans le groupe A6. Les chansons les plus célèbres de l’artiste sont Plat Favori, Kin Brazza et Ma Chérie. En février 2023, le nouvel ambassadeur d’1xBet s’est taillé la part du lion au Brazza Best Awards, en remportant la nomination de l’artiste de l’année.

Dans un avenir proche, les fans de Tidiane Mario auront de nombreuses surprises agréables – concours sur les réseaux sociaux, tirages de prix précieux et bien plus encore.

Tidiane Mario est l’un des meilleurs artistes du continent, nous sommes ravis de signer un contrat avec cet artiste talentueux, – souligne le représentant officiel de la société de paris Alex Sommers. – 1xBet est l’une des marques de paris sportifs les plus populaires au monde. Notre société travaille activement dans des dizaines de pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine; notre site officiel est représenté dans plus de 60 langues. 1xBet a des partenariats et des parrainages actifs avec le FC Barcelone, le PSG, Lille, LaLiga, la Serie A et d’autres marques sportives de renommée mondiale. Le partenariat avec Tidiane Mario fera partie de notre stratégie visant à soutenir la culture musicale distinctive de l’Afrique et contribuera à accroître la visibilité d’1xBet en République du Congo.



« Je suis fier d’être l’ambassadeur officiel d’1xBet, cette marque de renommée mondiale, – déclare Tidiane Mario. – Cet accord contribuera à promouvoir la musique congolaise authentique et à la rendre plus populaire dans tout le monde entier. »





Très bientôt vous allez retrouver de nombreuses activités avec Tidiane Mario! Pour ne pas les manquer, abonnez-vous aux pages 1xBet sur Instagram et Facebook. Suivez l’actualité !

1xBet

1xbet est une marque de paris de classe mondiale, ayant 15 ans d’expérience dans l’industrie. Nos clients parient sur plus de 60 types de sports. En outre, le site Web de la marque accessible en plus de 60 langues. En ce qui concerne le Congo, 1xBet y fonctionne sur la base d’une licence officielle.

La liste des partenaires officiels d’1xbet comprend le FC Barcelone, le PSG, Lille, LaLiga, la Serie A et d’autres. La marque a reçu plusieurs récompenses professionnelles, telles que IGA, SBC, G2E Asia et EGR Nordics Awards.

Tidiane Mario

