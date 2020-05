Tensions à la frontière entre la RDC et la Zambie : le Congo joue le médiateur

Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Jean-Claude Ngakosso a été reçu par le Président de la RDC, Félix Tshisekedi jeudi 28 mai 2020.

La rencontre entre Félix Tshisekedi et Jean-Claude Ngakosso a porté sur les possibilités de trouver une solution pacifique au différend frontalier qui oppose la RDC à la Zambie. Cette information a été rapportée sur le compte twitter de la présidence.

Selon le chef de la diplomatie de la République du Congo, les dirigeants africains doivent travailler au développent de l’économique dans la sous-région, au bénéfice des populations et, de ce fait, ne peuvent pas dépenser de l’argent dans des conflits fratricides inutiles.

« Nous sommes venus traduire nos sentiments de solidarité fraternelle au président de la République. Nous avons également évoqué ce qui pourrait ressembler à un différend frontalier entre la RDC et la Zambie. Parce que nous avons des choses plus importantes à faire dans notre sous-région : le développement économique au bénéfice de nos populations. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser de l’argent pour des conflits fratricides ; nous travaillons pour qu’il y ait l’apaisement au niveau de cette frontière entre la RDC et la Zambie », a expliqué Jean-Claude Ngakosso.

Le ministre Ngakosso a aussi été reçu par le Président Edgard Lungu de la Zambie. Ce vendredi 29 mai, il sera reçu par le Président Emerson Mnagagwa du Zimbabwe pour le compte de la SADC.