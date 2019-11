Tennis de table : cinq pays africains s’affronteront à Brazzaville

Cinq pays africains sont attendus dans la capitale congolaise où ils prendront part au championnat de tennis de table, région 3.

Près de dix équipes, notamment du Congo, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine, du Burundi et du Cameroun participeront, du 28 au 30 novembre, au championnat de tennis de table, région 3.

La compétition se déroulera durant trois jours au gymnase Henri-Elendé et permettra aux pays d’Afrique centrale non seulement de déterminer leur classement, mais aussi de dénicher les meilleurs athlètes de la sous-région. En effet, les meilleures équipes seront directement qualifiées aux prochaines échéances continentales de tennis de table.

Le Congo, pays hôte, présentera quatre équipes, dont deux en version masculine et deux autres dans la version féminine. Les autres pays présenteront une équipe chacun dans les sept épreuves qui sont retenues pour cette édition, à savoir par équipes hommes et dames, double hommes et dames, double mixte, simple hommes et dames.

A en croire Jean Marie Okouna, le président de la Fédération congolaise de tennis de table, cette compétition est réservée aux séniors.