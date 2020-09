Talents contemporains : appel à la candidature lancé pour la 10eme édition

Cette édition est ouverte à tout artiste évoluant dans le domaine de la peinture, du dessin, de la sculpture, de l’installation, de la photographie, de la vidéo et de toute forme d’art plastique ou visuel.

Placée sous le thème de « l’eau », la Fondation François Schneider a lancé un appel à la candidature le 21 septembre dernier, au Concours des « Talents contemporains ». Pour la dixième édition, tout artiste évoluant dans le domaine de la peinture, du dessin, de la sculpture, de l’installation, de la photographie, de la vidéo et de toute forme d’art plastique ou visuel.

Comment postuler ?

Les artistes doivent soumettre leurs dossiers avant le 20 novembre 2020 par voie électronique sur le site internet de la Fondation François Schneider : www.fondationfrancoisschneider.org. En cas de difficultés techniques liées au réseau internet, les candidats prendront contact au plus tôt avec l’organisateur. Tel : +33 (0)3 89 82 10 10.

Les participants sont invités à proposer leurs œuvres ou projets sur la thématique retenue. Les dossiers de candidature doivent être rédigés en langue française pour les candidats francophones, et en anglais pour les autres candidats.

Concernant les installations et les sculptures, les artistes ont la possibilité de présenter soit une œuvre existante soit un projet. Pour les autres formes artistiques, seule une œuvre existante peut être présentée, elle doit être unique.

Pour la vidéo ou la photographie si l’œuvre comporte des éditions, la dotation est différente (cf. règlement) ainsi, les productions de films, de spectacles vivants et de performances ne sont pas retenues.

Chaque candidat présentera qu’une seule œuvre ou qu’un seul projet par année. Une œuvre proposée au concours ne peut être représentée au concours l’année suivante ou a posteriori. Le participant se justifie par son activité professionnelle artistique et/ou être diplômé d’une école d’art, avoir un parcours artistique solide c’est-à-dire, un travail qui a été récemment exposé dans des institutions, galeries, festivals, etc. ou avoir participé à une résidence artistique.

Les lauréats vont recevoir chacun 15 000 euros pour l’acquisition de leur œuvre qui intègre la collection de la Fondation et participeront à une exposition collective au sein du centre d’art de la Fondation. Aussi, ils bénéficieront d’une publication bilingue présentant leurs travaux ainsi qu’un portrait vidéo de chaque lauréat.

Pour la réalisation des œuvres présentées sous forme de projets (sculpture ou installation), une enveloppe maximale de 100 000 euros est mise à disposition, celle-ci sera partagée entre les différents projets selon les besoins des artistes et les décisions du jury. Pour les photographies et les vidéos, la dotation est de 8 000 euros.

La Fondation François Schneider a pour ambition de découvrir, d’accompagner et de révéler de nouveaux talents et de valoriser la création contemporaine. À travers le concours « Talents contemporains ». La Fondation François Schneider a été créé en 2011, celle-ci soutient les artistes par l’acquisition de leurs œuvres et leur mise en lumière au centre d’art de la Fondation via une exposition et l’édition d’un catalogue.

Quatre artistes seront désormais récompensés chaque année. Deux œuvres ou projets primés devront être en lien avec la pratique sculpturale ou l’installation tandis que deux autres œuvres existantes devront relever de la peinture, du dessin, de la photographie ou de la vidéo.