Syndrome de l’excellent étudiant : comment se débarrasser de l’envie d’être parfait en tout?

Même si vous avez obtenu votre diplôme il y a longtemps et que personne d’autre ne met une note de 20/20 dans votre journal, vous pourriez être submergé par le désir d’être le meilleur en tout. Comment vivent les adultes atteints du syndrome de l’excellent étudiant et pourquoi devraient-ils reconsidérer leur façon de penser?

Qu’est-ce que le syndrome de l’excellent étudiant



Le syndrome de l’étudiant d’excellence est une condition dans laquelle une personne s’efforce d’être idéale aux yeux des autres. Ce syndrome survient souvent dans l’enfance, lorsque l’enfant est récompensé pour ses bonnes notes, sa propreté et son comportement impeccable. La perception négative des échecs et des erreurs créée chez une personne la croyance : “Je ne suis aimé que lorsque je suis parfait.”

Pour les personnes atteintes du syndrome de l’excellent étudiant, atteindre l’excellence dans un certain domaine est obligatoire. Dans leur perception du monde, un résultat insuffisamment parfait n’a tout simplement pas le droit d’exister. Ils s’efforcent de se débarrasser de toutes les lacunes et de tout mettre de l’ordre.

À l’étranger, le terme « syndrome de l’excellent étudiant » n’est pas utilisé. Le concept qui s’en rapproche le plus est celui du « perfectionnisme ». Le docteur Thomas Curran de l’Université de Bath en Angleterre et le Dr Andrew Hill de l’Université St. John’s aux États-Unis ont conclu dans leur étude que le nombre de perfectionnistes dans le monde est en constante augmentation. Dans le même temps, selon les spécialistes de l’American Psychological Association, un désir excessif de réussir dans certaines entreprises et une concurrence sur deux avec d’autres peuvent nuire à la santé mentale.

Les psychologues Wayne Parker et Henry Stumpf distinguent deux types de perfectionnisme.

Sain, lorsqu’une personne veut atteindre des sommets dans une activité et travaille dur pour cela.

Malsain, lorsqu’une personne se fixe des objectifs inaccessibles et se reproche chaque échec.

Le syndrome du perfectionnisme peut parfois conduire à des choix irréfléchis, mais avec 22Bet Casino en ligne, vous pouvez jouer en toute confiance, sachant que chaque pari est une opportunité d’apprendre plutôt qu’une quête sans fin de perfection.

Pourquoi est-il dangereux d’être le meilleur?

Une personne atteinte du syndrome est obligée d’obtenir toujours les meilleurs résultats. Un tel contrôle total sur soi la rend tendue. Elle a peur de commettre une erreur ou de faire quelque chose de moins parfait, pire que les autres.

La pression émotionnelle qui accompagne le désir d’être parfait peut devenir une source de tension interne et même conduire à de graves problèmes psychologiques et à des manifestations psychosomatiques. Par exemple, des maux de tête dus à des tensions internes. Un exemple de la façon dont le syndrome peut affecter la vie d’une personne est l’histoire d’une femme qui n’a pas reçu un diplôme spécialisé bien mérité en raison d’un échec à l’examen d’État. Cela a conduit à de sérieuses réflexions sur la vie et même à des pensées suicidaires.

Pour être heureux, vous n’avez pas besoin d’avoir seulement des 20 et un ordre parfait autour de vous. L’harmonie peut être obtenue grâce à l’équilibre et à l’acceptation du fait que personne n’est parfait.

D’où vient le syndrome de l’excellent étudiant?

Le perfectionnisme est une conséquence de l’éducation. -Voici les principales raisons pour lesquelles il se développe chez l’homme :

La parentalité autoritaire, c’est lorsque l’enfant est réprimé, évalué, exigé du succès et constamment comparé aux autres. Dans une telle atmosphère, se forme la conviction qu’il n’est aimé que lorsqu’il est idéal, et cette conviction devient la base de toute sa vie. Ces personnes souffrent souvent d’épuisement professionnel parce qu’elles croient que tout ne se réalise qu’à travers des difficultés, se surchargeant de responsabilités exorbitantes.

L’éducation par l’atténuation de tous les problèmes possibles. Lorsque les parents s’efforcent de protéger l’enfant de toutes les difficultés et de tous les conflits, en mettant l’accent même sur ses réalisations minimes. Lorsqu’un enfant grandit, il se retrouve mal préparé aux exigences du monde réel, ce qui le blesse énormément. Il essaie de s’améliorer et tente aussi souvent d’éviter les situations où des questions peuvent se poser pour lui.

Rechercher une référence sans objectifs clairs. Lorsque les parents comparent souvent un enfant avec d’autres, en utilisant un enfant idéal comme référence. Dans ce cas, l’enfant essaie de plaire à tout le monde, mais ne comprend pas les exigences claires, ce qui conduit au désir de tout réussir, et chaque échec devient une véritable tragédie.

Les parents ont des systèmes de valeurs différents. Lorsque les parents ont des normes d’évaluation différentes. L’enfant commence à essayer de plaire à chacun d’eux, en s’adaptant aux attentes.

Il existe également des facteurs internes qui contribuent et renforcent le syndrome de l’excellent étudiant chez l’homme :

Les peurs sont la peur d’être évalué, puni et de commettre des erreurs.

L’anxiété est la répétition constante des mots, des émotions et même des points de vue des autres dans votre tête.

L’inflexibilité est un désir persistant de s’adapter aux cadres et aux plans établis. Pour ces personnes, modifier les horaires, réduire les exigences ou accepter le point de vue de quelqu’un d’autre est associé à un écart par rapport à l’idéal, ce qui provoque de l’anxiété.

Comment vaincre l’excellent élève qui sommeille en vous

Se débarrasser du syndrome de l’excellent étudiant peut être une tâche difficile. L’estime de soi d’une personne atteinte de ce syndrome dépend souvent de son entourage. Mais un travail psychologique approfondi peut contribuer à changer cette situation.

1. Connaissez votre valeur

Il est important de réaliser que chaque personne est unique avec ses forces et ses faiblesses. Travaillez votre estime de soi. Apprenez à vous évaluer indépendamment des facteurs externes.

2. Arrêtez d’avoir peur des autres

Le syndrome de l’excellent étudiant est une analyse constante de ses actes : « Que diront-ils, que penseront les autres de moi ? ». Acceptez la triste vérité : la plupart des gens ne se soucient pas de savoir qui dit quoi, ce qu’ils font ou ce qu’ils pensent, tant que cela ne va pas au-delà de la loi et n’interfère pas avec l’existence des autres.

3. N’attendez pas l’approbation des autres

Réalisez et acceptez l’idée que personne n’attend de vous le résultat idéal du travail effectué.

Identifiez par vous-même les domaines de la vie dans lesquels vous pourriez « baisser la barre ». Cela vous aidera à mieux vous concentrer sur des tâches vraiment importantes, à dépenser votre énergie avec parcimonie et à ne pas vous épuiser au début.

4. Laissez-vous une marge d’erreur

Reconsidérez votre attitude envers les erreurs . Considérez-les comme une opportunité d’apprendre et de grandir. Lorsque vous réalisez que vous avez commis une erreur quelque part, essayez d’analyser d’où vient l’erreur et ce qui y a conduit.

5. Profitez de moments de fierté

Apprenez à être fier de vous sans réserve. Récompensez-vous même pour les plus petites réalisations. Avant de vous coucher, installez-vous confortablement dans votre lit, repensez à votre journée, soulignez ce que vous avez fait pour votre bien-être et profitez de moments de fierté. Pensez à ce que vous avez bien fait, ou même tout simplement bien, et ressentez du respect pour vos propres efforts.

Il est important de se rappeler que chaque personne est unique, avec ses propres forces et faiblesses, et que c’est sa valeur. Travailler avec un perfectionnisme excessif demande du temps et de la patience. Cependant, abandonner la recherche constante de la perfection peut conduire à une plus grande satisfaction, une plus grande joie et une plus grande harmonie dans la vie, et cela en vaut la peine !