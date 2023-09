Sommet africain sur le climat : Sassou N’Guesso souhaite une nouvelle architecture de financement

Le chef de l’Etat de la République du Congo s’est exprimé mercredi 05 septembre, en marge du sommet africain sur le climat.

Le sommet africain sur le climat s’est achevé mercredi 05 septembre, à Nairobi, au Kenya. S’exprimant en marge de l’évènement, le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso a déclaré que la question du financement du climat était cruciale pour la préservation de la biodiversité, la garantie de la paix civile et l’épanouissement des populations. Il appelle à une nouvelle architecture de financement sur le climat.

Le président de la Commission climat du Bassin du Congo dans sa prise de parole a évoqué rendez-vous importants précédant la COP 28 prévue en décembre prochain à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Aux discussions de haut niveau sur la création d’un marché carbone souverain mondial au cours de l’assemblée générale de l’Onu à New York, aux Etats-Unis d’Amérique, en mi-septembre et au sommet des trois plus grands bassins tropicaux du monde qui se tiendra du 26 au 28 octobre à Brazzaville.