Sapro : nouveau déraillement du train minéralier

Le déraillement du train minéralier de la société Sapro s’est produit le 30 septembre 2019 au PK Boungoto avant l’entrée de la gare de Mossendjo dans le département du Niari (sud).

Selon la police, le motif de cet accident est l’état défectueux des wagons, qui présentent des traces de rouille.

L’on se souvient que le 27 mai 2018, entre la localité de Mayoko et la gare ferroviaire de Tsinguidi, dans le département du Niari, le deuxième train minéralier de la société Sapro avait déraillé. Six wagons chargés de plusieurs tonnes de minerai de fer sont sortis des rails et se sont renversés.

L’accident a même ralenti les activités de la compagnie qui, pourtant, venait de les lancer il y a seulement deux semaines.

Le trafic des passagers ou des marchandises a également pris un coup. La ligne a immédiatement été suspendue. Les dégâts de l’accident s’élèvent à plusieurs millions de FCFA, ce qui inclut les dommages subis par les wagons et l’infrastructure ferroviaire.