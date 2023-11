Saison dorée : il est temps de recueillir des prix avec la promotion de 1xBet !

L’automne est arrivé, ce qui signifie que tout ce qui est intéressant commence dans le football européen ! L’intrigue s’installe dans les championnats nationaux et les matchs de la phase de groupe de la Ligue des champions sont sur le point de commencer. Regarde les batailles passionnantes sur les terrains du Vieux Continent et gagne de l’argent grâce à ton érudition footballistique.

Le bookmaker fiable 1xBet propose aux fans de sport de participer à la promotion Golden Season et d’obtenir d’agréables bonus en argent réel. Commence à parier sur n’importe quel événement sportif entre le 1 Novembre et le 24 Décembre et prépare-toi à devenir plus riche.

Pour participer à la promotion, il te convient de :

Te connecter ou t’inscrire sur le site ou l’application 1xBet Te connecter à ton profil personnel sur le site web/l’application et cocher la case acceptant de participer aux promotions bonus. Cliquer sur le bouton « Participer » sur la page de la promotion

Placer des paris à partir de 2 $ sur n’importe quel événement sportif Recevoir des tickets promotionnels.

Pour chaque mise de 2 $, le joueur recevra 1 ticket pour participer au tirage au sort. Plus le montant de la mise est élevé, plus il y a de tickets et de chances de gagner. Tu veux 100 tickets ? Pas de problème, mise plus de 50 $ et devient l’un des favoris du tirage au sort.

Des centaines de joueurs recevront de l’argent réel et des points bonus à la fin de la promotion, et le tirage au sort se déroulera en deux étapes. La première aura lieu sur la page de la promotion le 29 Novembre. Le bookmaker sélectionnera au hasard les gagnants parmi tous les détenteurs de tickets reçus par les joueurs entre le 1 Novembre et le 26 Novembre. De grosses sommes d’argent sont en jeu : 12 gagnants remporteront 1 000 $ et 24 joueurs chanceux s’enrichiront de 500 $. Les 120 autres participants recevront chacun 100 points bonus, qui pourront être utilisés pour jouer sur la plateforme 1xBet.

Le deuxième tirage au sort aura lieu le 27 décembre parmi les détenteurs de tickets reçus entre le 27 Novembre et le 24 Décembre. Cette fois-ci, 12 gagnants recevront 2 000 $ chacun, 60 joueurs s’enrichiront de 200 $ et 120 participants aux promotions recevront à nouveau 100 points bonus.

Saisis ta chance et récolte l’ensemble des prix de la saison dorée !