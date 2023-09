Renouvellement de la certification ISO 9001

Le 13 septembre 2023, Congo Terminal annonce le renouvellement de sa certification ISO 9001 pour son activité « gestion du terminal à conteneurs de Pointe-Noire : chargement/déchargement des conteneurs, stockage des conteneurs en transbordement, livraison des conteneurs import et réception des conteneurs export ».

Cette certification met en valeur l’engagement de Congo Terminal à fournir aux clients un service de qualité. À la suite d’un audit approfondi qui a été réalisé du 7 au 11 août 2023 par Bureau Veritas, entreprise multinationale d’inspection, de test physique et de certification, le système de management a été reconnu pleinement efficace. Le certificat ISO 9001 a ainsi été renouvelé pour un cycle de trois ans.

« Nous avons noté l’implication de l’ensemble des processus et beaucoup de points positifs » a déclaré Jean-Felix ESSONO, Responsable audit.

“Ce renouvellement n’est pas une finalité, il traduit notre volonté de continuer à délivrer les meilleurs services dans une optique d’amélioration continue” explique Anthony Samzun, Directeur Général.

ISO 9001 est une norme internationale de référence qui établit les exigences relatives au système de management de la qualité. Elle aide les entreprises à gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs clients. Congo Terminal a obtenu sa première certification ISO 9001 en juin 2017. L’entreprise est également certifiée conforme au code ISPS (sûreté portuaire). Congo Terminal vise désormais la labélisation environnementale Green Terminal et la certification environnementale ISO 14001.

A propos de Congo Terminal

Congo Terminal, filiale de AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur du terminal à conteneurs de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal emploie près de 900 collaborateurs congolais et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.