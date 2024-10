RDC : Félix Tshisekedi visite les chantiers des infrastructures à Kisangani

Chef de l’Etat de la République démocratique du Congo, entame ce mercredi 23 octobre, une série d’activités à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo.

Au programme de ce déplace du président Félix Tshisekedi à Kisangani, on note l’inspection de l’évolution des chantiers des infrastructures en cours dans la province. Le chef de l’Etat va inaugurer officiellement l’aéroport de Bangoka récemment rénové.

Lancés en novembre 2022 et achevés en 2023, les travaux de rénovation de l’aéroport international de Kisangani ont été financé par la Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement congolais à hauteur de 19 millions de dollars.

L’infrastructure a une superficie de 3 500 mètres de long et 60 mètres de large. Sa piste a été entièrement réaménagée, le tarmac peut désormais accueillir dix avions, soit six gros porteurs et quatre petits porteurs, soit le double de sa capacité initiale lors de la construction en 1978. L’aéroport de Bangoka est désormais le deuxième plus grand du pays, après l’aéroport international de N’djili de Kinshasa.