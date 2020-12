Prix RFI Découvertes 2020 : Young Ace Wayé remporte le prix

Young Ace Wayé, originaire de la République du Congo vient d’être nommé lauréat du Prix RFI Découvertes 2020.

Lors des délibérations, le jury présidé par le rappeur ivoirien Didi B a dû choisir parmi les 10 finalistes. L’artiste congolais est ainsi arrivé devant la chanteuse gabonaise Shan’L et le collectif tchadien D6Bel. Le vote du public a par ailleurs plébiscité Shan’L. Une édition marquée par la remarquable créativité des musiques urbaines.

Young Ace Wayé est un artiste rappeur/chanteur de nationalité congolaise. Dès son plus jeune âge il rencontre l’art, s’intéresse au dessin puis au théâtre. Mais c’est de la musique dont il tombe amoureux. Sonorités enrichies par ses diverses expériences d’expatrié, la musique du MC ne manque certainement pas de couleurs. C’est au sein de son groupe Bones Clique, composé de Snom, Slmsi, GRC, et B-Tween qu’il fait ses premiers pas et écrit ses premières chansons. Il sort en 2014 la mixtape The Bone Theory avec Bones Clique puis son EP Dear Uncle Sam la même année.

Il devient professionnel en 2015 et décide de commencer une carrière solo. Co-propriétaire de Mercure Studios, il sort en 2016 Ombres & Lumières : Le Prélude aux côtés d’artistes tels que Boa Mokonzi, Skrappy, Sledge et Darcy sous le label Mercure Squad.

Lauréat des Beat Street Awards 2016 dans la catégorie Révélation masculine, il sort en juillet de l’année suivante une mixtape intitulée Kontrol avec laquelle il remporte le prix Beat Street Awards dans la catégorie Mixtape urbaine 2017. Il sort en mars 2018 le single Mama en collaboration avec Durhiel pour honorer la femme, en mai le single Rombo avec Jojo Fly et en août le R2R avec Trancend Boy.

Après la sortie du single Le Bord La en novembre 2018, il continue son œuvre en sortant le 30 avril 2019 (jour de son anniversaire) un EP intitulé Alpha Charlie Echo, un projet riche en couleur qui convaint toute la sphère musicale du pays.

Son dernier single Mbok’Oyo (Titre relatant les faits sociaux) sorti en décembre 2019 qui est extrait de son prochain EP (Nouveau projet disponible très bientôt) est un vrai succès. Valeur sûre du rap congolais, Young Ace Wayé connait un buzz grandissant.