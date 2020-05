Pool Malebo Music Awards : la deuxième édition se tiendra

Prévue pour le mois de novembre 2020 dans la capitale congolaise, la tenue de la deuxième édition de Pool Malebo Music Awards ne cesse de susciter des interrogations au regard de la situation sanitaire actuelle.

La crise sanitaire qui sévit à travers le monde a perturbé tous les grands rendez-vous politique, économique, sportif et socio-culturel regroupant plus d’une cinquantaine de personnes. Dans la majorité des pays interviendra un déconfinement progressif. Vu sous cet angle, la deuxième édition prévue en novembre 2020 pourra avoir lieu si seulement le tout redevient à la normale. Cependant, la grande question que l’on se pose est celle de savoir si les organisateurs du Pool Malebo Music Awards auront du temps matériel pour les préparatifs de l’événement et, surtout, s’ils mobiliseront les moyens nécessaires pour la bonne tenue de cette soirée.

A cette question, le coordonnateur de Pool Malebo Music Awards de la République du Congo, Hugues Vogel Goma Tsonda, rassure de la tenue de l’édition : « Nous restons positifs pour la tenue de la deuxième édition de Pool Malebo Musica à Brazzaville si les conditions s’y prêtent, en dépit de la situation sanitaire liée au Covid-19.» Rappelons que le concept Awards Pool Malebo a été créé pour valoriser la culture sur les deux rives du fleuve Congo, afin d’amener les deux pays à réclamer dans l’avenir la place qui est la leur, celle du bastion de la musique africaine.