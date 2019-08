Plus de 31000 réfugiés centrafricains vivants au Congo retourneront dans leur pays

Un accord tripartite avait été signé entre les responsables centrafricains, congolais et du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Ils sont plus de 31 000 réfugiés centrafricains vivants au Congo, qui devront retourner dans leur pays la Centrafrique. Ceci vient suite l’accord tripartite entre les responsables centrafricains, congolais et du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) inclut plusieurs dispositions détaillées. Il s’agit entre autres des modalités pratiques d’encadrement et d’accélération des opérations de rapatriement volontaires dédits réfugiés.

Pour rappel, plusieurs centrafricains ont quitté leur pays à cause de la crise politico-militaire.