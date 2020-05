Pêche, éducation, économie et santé se partagent la Une des quotidiens sénégalais

La presse sénégalaise parvenue, ce vendredi à APA, traite de divers sujets allant de la pêche à la santé, en passant par l’éducation et l’économie.« Un scandale permanent », barre à sa Une le quotidien EnQuête qui consacre un dossier au récent octroi de licences de pêche à des navires étrangers.

« Pendant combien de temps le Sénégal gardera-t-il encore sa souveraineté sur ses ressources halieutiques ? », s’interroge le journal qui regrette le fait « (…) qu’au département de la Pêche, les ministres passent et les scandales sur les licences de pêche s’enchainent, au grand dam de la disponibilité de la ressource pour la consommation locale ».

Selon nos confrères, pour qui « la conservation de la ressource n’a jamais été priorisée », « 49 bateaux pillent (actuellement) les eaux sénégalaises (et) 52 autres vont venir les rejoindre, si les (nouvelles) licences sont octroyées ».

Pour le Dr Ibrahima Cissé de l’ONG Greenpeace interrogé par EnQuête, ce bradage des côtes sénégalaises n’est rien d’autre qu’ « une pêche illicite +qui fait perdre chaque année 150 milliards de F CFA au Sénégal+ que l’on essaye de rendre licite ».

Le quotidien national Le Soleil consacre sa parution du jour à l’appel pour l’annulation de la dette africaine lancée par le chef de l’Etat sénégalais et donne la parole à l’ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio qui déclare : « Macky Sall tient un discours réaliste et de rupture avec la situation antérieure ».

Dans les colonnes du journal, l’actuel vice-président de l’Assemblée nationale déplore cependant le fait qu’« à chaque fois qu’un Africain a une brillante idée, les autres Africains préfèrent le tirer vers le bas », et alerte en ces termes : « Si après la Covid-19, nos Etats maintiennent le statu quo, ce serait suicidaire ».

Sous le titre « Macky sonne la mobilisation », L’AS quotidien informe que lors du Conseil des ministres tenu le 20 mai dernier, « le président de la République a appelé à une mobilisation de tous les acteurs du système éducatif pour une reprise sans risque » le 02 juin prochain.

Cela fait dire au Quotidien que « Macky acte la reprise le 2 juin ».

Ce même journal revient par ailleurs sur le retour des vols à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et arbore ce titre : « Pilotage à vue ».

Dans ses colonnes, le journal relate la colère des passagers rapatriés de France et confinés à Saly (ouest) et écrit : « Arrivés hier à l’Aibd, quelque 200 passagers ont été bloqués à l’aéroport pendant plus de 8 h avant d’être transférés dans des réceptifs hôteliers à Saly où ils ont été placés en quarantaine. Ils sont atterrés par cette situation alors qu’ils pensaient rejoindre leur domicile pour s’y confiner à l’image des voyageurs revenus de Paris samedi ».

Sur un tout autre sujet, Walf Quotidien revient sur ce qu’il qualifie de « cascade de morts suspectes » causées par le coronavirus et écrit : « Le nombre de décès notés de plus en plus à domicile liés au Covid-19 commencent à susciter des interrogations au sein des professionnels de la santé et des populations. Si ce phénomène peine à trouver des réponses auprès de beaucoup de Sénégalais, du côté du personnel de santé, c’est également mystère et boule de gomme ».

L’Observateur s’intéresse quant à lui à la gestion de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal et arbore ce titre : « Pr Seydi, le nouveau malaise ». A sa page 3, le journal fait des révélations sur son « isolement » et ses désaccords avec le ministère de la Santé, (…) «à la grande fureur du Président Macky Sall qui expressément enjoint la tutelle à remettre le Professeur Seydi, avec armes et pouvoirs, au cœur du dispositif de la +guerre+ médicale ».