Parlement Russe : Denis Sassou N’Guesso évoque le projet de construction d’un oléoduc

Ce projet sera construit avec l’appui du Kremlin et doit traverser au Congo sur près de 1000 km.

Denis Sassou Nguesso est en visite à Moscou. Devant le parlement russe, le président congolais, a évoqué le projet de construction, avec l’appui du Kremlin, d’un oléoduc devant traverser le Congo sur près de 1000 km.

«Ce projet pourrait offrir à nos deux pays l’opportunité d’une grande action qui s’inscrira durablement dans l’histoire de notre coopération », a déclaré Denis Sassou N’Guesso.

L’oléoduc sera dédié à la fourniture des produits pétroliers et gazeux et devrait relier les villes de Pointe-Noire, de Brazzaville et d’Ouesso. L’objectif est de renforcer la capacité de transit du Congo, grâce à sa situation géographique.

Le Congo fait partie des 5 premiers pays producteurs de pétrole en Afrique. La principale raffinerie du Congo, comble à peine 35% des besoins locaux.