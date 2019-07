Nouvel accord entre les associations Jeunes leaders congolais et Tyac Académie du Bénin

En séjour de travail en Afrique de l’ouest où il a été invité au Bénin, au Ghana et en Côte-d’Ivoire, le président de l’association Jeunes leaders congolais (JLC), Marcellin Mounzeo-Ngoyo, a signé un protocole d’accord avec l’ONG Tyac Académie, représentée par son promoteur Ghislain Mpedi.

La convention signée par les deux parties leur permettra de définir la mise en œuvre d’un partenariat très étroit d’une durée indéterminée dans plusieurs domaines. Ce partenariat porte sur la recherche de l’innovation, la capitalisation des connaissances et leur diffusion, la réalisation d’études et d’expertises, la normalisation, la réglementation technique, la méthodologie, la certification des diplômes et des produits, l’élaboration d’un corpus commun de méthode et de procédures… De même, la valorisation et la réussite conjointe des projets au programme : (projet Tyac, projet numérisation, projet centre d’enseignement d’écriture général, projet agropastoral espoir-jeune), la répartition des bénéfices, la mise en œuvre de l’initiative panafricaine « l’Afrique aux Africains » figurent dans ce partenariat.

La signature de cette convention s’inscrit résolument dans une volonté de proposer une réponse graduée et adaptée aux besoins de la jeunesse africaine en particulier et des États africains en général. Par cette initiative, les deux parties souhaitent répondre à une triple exigence : éduquer- former-gouverner.

Des attestations de bourse remises aux meilleurs

Bien auparavant, les deux associations ont procédé à la cérémonie de remise d’attestation de bourse organisée à Cotonou par Tyac Académie sous le patronage du président Marcellin Mounzeo-Ngoyo, venu du Congo Brazzaville, invité spécial de cette cérémonie. Le projet a porté sur des thèmes liés à l’éducation, avec des axes déployés vers les filières techniques et professionnelles. Les diplômes de cette institution sont reconnus par l’État et consignés par le ministère des Enseignements du Bénin.

Dédié aux formations des filières techniques avec pour volets formations techniques et formations professionnelles, le projet Cesac-Tyac issu d’un protocole d’accord entre le CPGSI-Cesac et l’ONG-Tyac Académie, est lancé depuis l’année scolaire 2018-2019 en République du Bénin, sous l’autorisation du ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, du 25 janvier 2019 et des Enseignements secondaires et de la Formation technique et professionnels sous autorisation du 26 août 2002 et du 30 septembre 1988. L’occasion était toute indiquée pour le président des JLC de lancer le plus grand projet panafricain dénommé : « L’Afrique aux Africains » éduquer-former-gouverner. Pour Marcellin Mounzeo-Ngoyo, il est temps pour l’Afrique de prendre son destin en mains.

Pour rappel, l’association Jeunes leaders congolais, est créée en 2015 en République du Congo. Partenaire du ministère de la Jeunesse et de l’Education civique, cette association a pour objectifs de : contribuer à l’éducation et à la formation des jeunes par la création et la gestion des projets générateurs de revenus ; œuvrer pour l’éveil du leadership africain et l’employabilité de la jeunesse. Elle œuvre efficacement pour la lutte contre les antivaleurs, l’égocentrisme, ethnocentrisme, pour faire place à l’esprit patriotique en partenariat avec l’association « Les Patriotes » présidée par Andrea Carole Sassou Nguesso, et la Commission diocésaine pour la pastorale de l’enfance et de la jeunesse, coordonnée par l’abbé Urgel Éric Babika, … Elle est présente en Afrique du sud, en Afrique de l’ouest, en Chine et aux USA.

Profitant de son séjour ouest-africain, Marcellin Mounzeo-Ngoyo a fait la promotion de son ouvrage intitulé : » Je connais mon pays » préfacé par Bélinda Ayessa, directrice générale du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza.