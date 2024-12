Movember : AGL et Congo Terminal aux côtés de leurs collaborateurs contre le cancer de la prostate

Le 27 novembre 2024, plus de 500 collaborateurs de Congo Terminal et AGL Congo ont participé à une sensibilisation animée par un spécialiste en cancérologie, le docteur Eliezer MASSAMBA sous le thème “cancer de la prostate, comment le prévenir ?”

Découverte de comportements à risques, de symptômes du cancer de la prostate et de traitements disponibles, les agents ont été encouragés à suivre de près les mesures de prévention et à réaliser un dépistage précoce.

“Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme. On encourage un dépistage systématique à partir de 45 ans” explique docteur Massamba. La pratique d’une activité sportive régulière est un point clé des mesures de prévention au même titre que les choix de style de vie. A cet effet, en prélude à la sensibilisation, le 23 novembre 2024, les employés masculins de Congo Terminal tous services confondus ont constitué une équipe type de football « FC Conteneurs » et affronté en match amical l’équipe type de AGL Congo Pointe-Noire « FC Navire ».

“Chez AGL, le mois de novembre est l’occasion de mettre en lumière les sujets de santé masculine. Nous sensibilisons nos collaborateurs aux enjeux de santé qui touchent les hommes, et cette année plus particulièrement sur le cancer de la prostate. Nous mettons également tout en œuvre pour accroitre la cohésion entre les équipes car celle-ci est un véritable relais d’information ” explique Christophe PUJALTE, Directeur Régional AGL Congo/RDC et Angola.

Depuis plusieurs années AGL Congo et Congo Terminal organisent des séances de dépistages volontaires adressés au personnel âgé de 45 ans et plus. Ils sont invités à adopter une bonne hygiène de vie et à briser le silence en encourageant les conversations ouvertes, l’entraide et l’écoute.