Maroc : La CNOPS fait marche arrière et annonce le remboursement des prestations liées à la Covid-19

La Caisse nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) au Maroc est revenue sur sa décision de ne pas rembourser les frais des prestations diagnostiques et thérapeutiques liés à la Covid-19 en annonçant que les prestations en question seront remboursées.Des consultations en ce sens ont eu lieu avec le ministre de l’Economie et des Finances. Après avoir consulté l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), la CNOPS annonce mercredi dans un communiqué que les prestations seront remboursées.

A cet égard, une réunion se tiendra la semaine prochaine au niveau des commissions techniques issues de la Commission interministérielle de pilotage de la réforme et la gouvernance de la protection sociale, en présence des autorités gouvernementales concernées et des organismes gestionnaires de l’Assurance maladie obligatoire.

La réunion sera consacrée à l’étude des possibilités d’assurer le remboursement et la prise en charge des prestations relatives à la Covid-19 au profit des assurés, dans le respect des exigences médicales et des normes financières propres à garantir la continuité des prestations garanties par les régimes d’assurance maladie obligatoire à moyen et long termes.

Elle portera également sur les modalités et les voies permettant de préserver l’équilibre financier de la CNOPS pour qu’elle puisse honorer ses engagements envers les producteurs de soins et les assurés.

Lundi, la CNOPS a publié un communiqué dans lequel il a annoncé que les frais des prestations diagnostiques et thérapeutiques liés à la Covid-19 que ce soit les analyses biologiques, les examens radiologiques de diagnostic et de suivi, les séjours hospitaliers, ainsi que les médicaments, ne sont pas remboursables.

La Caisse a justifié sa décision par le fait que la pandémie de la Covid-19 s’intensifie comme étant une force majeure et fait également partie des maladies à caractère épidémique exonérées de la rémunération des services et prestations rendus par les hôpitaux et services relevant du ministère de la Santé.

Créée en 1950, la CNOPS est une fédération qui regroupe 8 grandes mutuelles. Elle est chargée en matière d’assurance maladie obligatoire de base d’instruire, en coordination avec les sociétés mutualistes la composant, les demandes d’affiliation des employeurs et d’immatriculation des personnes relevant de son ressort, d’assurer le recouvrement des cotisations salariales et contributions patronales et de rembourser ou prendre en charge directement les prestations garanties par la loi.