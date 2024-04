Congo : les trafiquants présumés de peaux de panthère seront face à la justice

Leur première audience aura lieu jeudi 25 avril, au Tribunal de Grande Instance de Oyo dans le Département de la Cuvette (nord).

Les trafiquants présumés de peaux de panthère et d’écailles de pangolin comparaissent jeudi 25 avril, au Tribunal de Grande Instance de Oyo. Ils avaient été interpellés le 03 avril dernier et avaient à leur possession deux peaux de panthère et un sac d’écailles de pangolin géant, espèce animale intégralement protégée par la loi au Congo. Leurs chefs d’accusations sont détention, circulation et tentative de commercialisation de deux peaux de panthère et d’un sac d’écailles de pangolin géant.

Les deux présumés délinquants fauniques appartiendraient à un réseau. L’un aurait acheté ces produits à Gamboma dans le Département des Plateaux et les auraient transportés de cette à Oyo afin de les revendre. Pour tromper la vigilance des services de contrôle le long de ce trajet, cet individu aurait camouflé les peaux de panthère et les écailles de pangolin géant dans des sacs. Ces produits de faune auraient été stockés dans la maison de son complice à Oyo pendant plusieurs jours.

Ces deux hommes risquent des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement fermes ainsi qu’une amende allant jusqu’à 5 millions de FCFA conformément à la loi.