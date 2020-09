Le passeport marocain se classe au 43ème rang au niveau mondial et permet à ses détenteurs de voyager vers 56 pays sans visa, à savoir vers 23 pays avec un accès libre et vers 33 pays avec un visa à l’arrivée, selon le classement annuel du « passeport Index » établi par le cabinet londonien Henley & Partners.En 2019 les citoyens marocains pouvaient visiter avec leur passeport 61 pays à travers le monde sans visa ou avec visa à l’arrivée.

Au niveau du Maghreb, le passeport tunisien est le plus puissant. Ainsi, les Tunisiens ont la possibilité de se rendre librement vers 61 pays sans visa. A noter que le passeport tunisien est classé au 38ème rang dans le classement mondial. Les Algériens avec une liste de 51 pays accessibles se logent au 48ème rang mondial.

Sur la plan mondial, le passeport belge arrive en tête du classement «Passport Index». En effet, les Belges ont la possibilité de se rendre librement sans visa avec un visa à l’arrivée dans 124 pays. Le passeport français est parmi les deuxièmes pays les plus puissants, avec la Suède, la Finlande, l’Italie, l’Espagne, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Les détenteurs de ces passeports peuvent se rendre dans 123 pays sans visa ou avec un visa à l’arrivée.

Signalons que les passeports japonais et les singapouriens sont les grands « perdants » de cette crise sanitaire. L’année dernière, ces passeports permettaient de voyager dans 190 pays. Désormais, le Japon figure au deuxième rang et Singapour au 21e rang. Les passeports les moins puissants sont ceux d’Irak, Afghanistan, Syrie, Somalie et Yémen. Les Irakiens et Afghans ne peuvent entrer sans demande de visa préalable que dans 30 pays. Ils doivent avoir un visa avant leur départ pour se rendre dans 168 pays.