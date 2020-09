Le Maroc signe d’un mémorandum d’entente pour l’acquisition de vaccins anti-Covid-19

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a procédé, vendredi à Rabat, à la signature d’un mémorandum d’entente pour l’acquisition de vaccins anti-Covid-19 produits par la Société « R-Pharm », sous licence du groupe « Astra Zeneca ».Cette signature, qui s’est déroulée en visioconférence entre les deux parties, s’inscrit dans le cadre des efforts du Royaume pour sécuriser l’approvisionnement en quantités de vaccins suffisantes, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Le Maroc se positionne au 38-ème rang dans le monde et 3-ème en Afrique en ce qui concerne le nombre de contaminations, 44-ème mondialement et 4-ème en Afrique pour ce qui est du nombre des décès et 32-ème au niveau mondial et 2-ème en Afrique en ce qui concerne le nombre de tests.

A ce jour, le Royaume enregistre 97.264 cas confirmés à la Covid-19, dont 1.755 décès et 76.690 patients guéris de la maladie.