Le Congo invité au forum numérique en Russie

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Léon Juste Ibombo a reçu l’invitation de l’ambassadeur de Russie au Congo, Guéorgui Tchepik.

La République du Congo prendra part au forum numérique qui aura lieu à Moscou en Russie du 18 au 22 décembre 2023. L’ambassadeur de Russie au Congo, Guéorgui Tchepik a remis l’invitation au ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Léon Juste Ibombo lors d’une audience qui lui avait été accordée.

Le forum numérique est une rencontre de partage de savoirs sur la gouvernance électronique. Organisé par l’Ecole supérieure des sciences économiques russe, il sera question au cours de ce forum, de présenter un programme de formation destiné aux hauts fonctionnaires des Etats africains qui jouent un rôle clé dans la numérisation de l’administration publique.

Au programme, des conférences, séminaires et ateliers portant sur des sujets tels que le cadre réglementaire de la gouvernance électronique, les solutions technologiques de pointe, les services électroniques axés sur les citoyens, la cybersécurité et des interactions entre participants et responsables des ministères concernés et des entreprises impliquées.