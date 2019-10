Le Congo aura bientôt sa société de pathologie

La structure dont la mise en place se fera sous peu permettra de renforcer la prise en charge des malades de cancer.

Ce n’est pas un « fake », la République du Congo sera bientôt dotée de sa société de pathologie. L’information a été le 28 octobre dernier, à l’issue des travaux du séminaire atelier d’immuno histochimie.

« La société congolaise de pathologie va promouvoir la discipline médicale d’anatomie cytologie pathologique. Elle s’occupera de la formation pratique pour une amélioration de la prise en charge des malades atteints du cancer », a expliqué le président du comité médico-technique du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le Pr Jean Félix Peko.

Au Congo, plus de 100 femmes meurent chaque année du cancer du col de l’utérus et celui du sein sur toute l’étendue du territoire national. Et, 80% de personnes malades de cancer en meurent par an. Ce taux de mortalité y relatif, serait dû en partie aux difficultés de prise en charge. Le cancer est un véritable problème de santé publique dans ce pays.

La création de la société congolaise de pathologie, est plus que nécessaire. Cette structure aura pour objectif de contribuer, entre autres, à la prise en charge de la maladie.