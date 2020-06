L’Allemagne dévoile ses recettes ayant permis de contenir la Covid-19

L’Allemagne, considérée comme un exemple positif de gestion de la Covid-19, a réussi à ralentir la propagation de la pandémie. Le ministre fédéral allemand de la Santé, Jens Spahn, ressort les stratégies ayant permis de fléchir la courbe d’infection.« Nous avons réussi à empêcher la surcharge de notre système de santé », note le ministre fédéral allemand de la Santé, Jens Spahn. L’Etat fédéral enregistre une proportion de cas graves et de décès le plus faible que dans de nombreux autres pays.

La courbe d’infections, aujourd’hui, s’aplanit clairement. « Pour l’instant, je vois trois raisons pour lesquelles l’Allemagne traverse relativement bien cette crise », indique M. Spahn, soulignant que premièrement, « le système de santé était en bon état avant la crise ».

De ce fait, « tout le monde a eu pleinement accès aux soins médicaux », renchérit-il. Le système de santé, avec un excellent réseau de médecins généralistes disponibles pour traiter les cas plus légers de Covid-19, a permis aux hôpitaux de se concentrer sur les cas les plus graves.

Deuxièmement, dit-il, l’Allemagne n’a pas été le premier pays touché par le virus, mais a eu le temps de se préparer. Outre la disponibilité des lits d‘hôpitaux, notamment dans les unités de soins intensifs, « nous avons également pris la menace Covid-19 au sérieux dès le début ».

En conséquence, la capacité de soins intensifs du pays a été augmentée de 12 000 lits à 40 000 lits très rapidement, a fait savoir M. Spahn. Troisièmement, il a soutenu que l’Allemagne abrite de nombreux laboratoires qui peuvent tester le virus avec de nombreux chercheurs éminents dans le domaine.

« Avec une population d’environ 83 millions de personnes, nous sommes en mesure d’effectuer jusqu’à 1 million de tests de diagnostic par jour, et aurons bientôt la capacité d’effectuer environ cinq millions de tests d’anticorps par mois », a-t-il poursuivi.

De vastes campagnes de tests ont eu lieu à travers l’Allemagne. Selon lui, sans cela « vous ne voyez que des ombres ; mais avec elle, vous pouvez voir les détails clairement et immédiatement. Et en cas d’épidémie, vous ne pouvez pas contrôler ce que vous ne pouvez pas voir ».

« Nous n’avons pas imposé de couvre-feu national, mais nous avons demandé aux citoyens de rester chez eux volontairement. (et) nous vivons depuis deux mois de sévères restrictions à la vie publique et privée : d’après ce que nous savons, cette réponse a été nécessaire et efficace », confie-t-il.

Les conséquences du confinement ne peuvent être ignorées, c’est pourquoi le pays essaie progressivement de revenir à la normalité. Le défi, c’est que réduire les mesures de protection est potentiellement aussi difficile que les introduire en premier lieu, relève-t-il.

« Bien que nous opérions dans des conditions d’incertitude profonde, nous pouvons être certains du danger que représente une deuxième vague épidémique. Aussi, restons-nous vigilants », dit-il, toutefois « seul le temps nous dira si nous avons pris les bonnes décisions ».

Selon le ministre fédéral de la Santé, il est essentiel que les gouvernements informent le public non seulement de ce qu’ils savent, mais aussi de ce qu’ils ne savent pas. Car, c’est le seul moyen de créer la confiance nécessaire pour lutter contre un virus mortel dans une société démocratique.

« Aucune démocratie ne peut obliger ses citoyens à changer de comportement – du moins pas sans encourir des coûts élevés. Pour une réponse coordonnée et collective, la transparence et des informations précises sont bien plus efficaces que la coercition », poursuit-il.

En Allemagne, la grande majorité des citoyens a été amenée à coopérer, par sens de responsabilité pour eux-mêmes et pour les autres. Mais, pour maintenir ce succès, l’Etat doit compléter les informations sur le virus par un débat public ouvert et une feuille de route pour le rétablissement.

Il a par ailleurs fait observer qu’en plus d’informer le public, les gouvernements devraient montrer qu’ils comptent sur les citoyens pour comprendre la situation et ce qu’elle exige. Parce qu’ils sont informés, les citoyens allemands savent qu’un retour à la normalité n’est pas possible sans vaccin.

Pour M. Spahn, les décisions des autorités doivent être « motivées par des preuves » et insister sur la réduction du risque d’infection. Faire savoir par exemple que la distanciation physique est la protection la plus efficace.

Lorsque les gens restent séparés d’au moins 1,5 mètre, le risque d’infection est considérablement réduit, et si nous pouvons garantir le respect des règles d’hygiène de base, le risque diminue encore plus, mentionne-t-il. En outre, les risques résiduels restants peuvent être gérés de différentes manières selon la situation.

La pandémie de Covid-19 a montré pourquoi un monde interconnecté nécessite une gestion de crise à l’échelle mondiale. Malheureusement, la coopération multilatérale est devenue plus difficile ces dernières années, même entre alliés proches, fait remarquer le ministre fédéral de la Santé.

« Nous voyons à quel point nous avons besoin les uns des autres, la crise actuelle devrait être un signal d’alarme. Car, aucun pays ne peut gérer seul une pandémie. Nous avons besoin d’une coordination internationale » et améliorer le fonctionnent des institutions, a-t-il lancé.

En tant qu’Européens, « nous devons reconsidérer notre approche de la mondialisation, en reconnaissant qu’il est essentiel de produire les biens essentiels nécessaires comme les équipements médicaux au sein de l’Union européenne », ajoute-t-il.

L’Europe devra aussi diversifier ses chaînes d’approvisionnement pour éviter de dépendre entièrement d’un pays ou d’une région, avoue-t-il, mais, surtout savoir que repenser la mondialisation ne signifie pas réduire la coopération internationale.

Les efforts conjoints des États membres de l’UE font déjà progresser la mise au point d’un vaccin. Une fois découvert, il sera prudent de s’assurer que le vaccin est produit en Europe, même s’il est disponible dans le monde entier. Comme la plupart des crises, celle-ci offre aussi des opportunités.

Les conséquences à moyen terme de la pandémie seront sévères, avertit-il. Toutefois, malgré toutes les difficultés et incertitudes qui pointent, il dit rester optimiste. « En Allemagne et ailleurs, nous faisons l’expérience de ce dont nos démocraties libérales et nos citoyens sont capables ».