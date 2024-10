Inondations : le Congo prépare un plan d’urgence humanitaire

Les cadres de plusieurs ministères, dont celui des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire, ainsi que les partenaires travaillent sur son élaboration.

La capitale congolaise sert de cadre à un atelier de préparation à la réponse d’urgence humanitaire aux inondations pour la période 2024- 2025. Les recommandations attendues aideront à mettre en place, entre autres, un système communautaire d’alerte et de réponse précoce au Congo.

Cette rencontre réunis les cadres de plusieurs ministères, dont celui des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire, les partenaires, notamment la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial, le Haut-commissariat pour les réfugiés, l’Unesco et autres.

Les participants à cet atelier doivent définir les actions à prioriser pour une meilleure réponse d’urgence humanitaire pendant les pluies ; identifier les faiblesses et préparer les interventions sectorielles, de fixer les dispositions à prendre dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, la pêche et l’habitat et enfin de formuler des recommandations.