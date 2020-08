Inauguration d’une unité de restauration collective des agents du Trésor ivoirien

Une unité de restauration collective des agents du Trésor ivoirien dénommée «Restautresor», a été inaugurée, jeudi, au Plateau, dans le centre des affaires d’Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Le Restautresor se veut un « restaurant d’entreprise », car il constitue « un ouvrage majeur de notre politique sociale inscrite dans l’axe 4 de notre Plan stratégique de développement », a dit le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Konan Assahoré.

Il a été financé grâce à un « placement initiée par la Caisse de retraite complémentaire des agents du Trésor pour faire fructifier l’épargne de ses membres », a fait savoir M. Assahoré.

Cette Caisse de retraite complémentaire, dira-t-il, est une mutuelle sociale par capitalisation dont les ressources primaires sont constituées essentiellement par les cotisations prélevées périodiquement sur tous les agents du Trésor public.

Toutefois, « ces cotisations sont acquises à l’agent du Trésor au moment de son départ à la retraite, sont majorées des intérêts ». De ce fait, dans l’intervalle, les ressources collectées sont fructifiées par un Comité d’investissement à travers des placements, des prises de participation ou des investissements directs.

Avec un tarif de base de 1500 F CFA, Restautresor est accessible à tous les agents du Trésor, de l’agent de conception jusqu’au cadre supérieur, répondant ainsi à la vocation d’un restaurant d’entreprise pour permettre à tout le personnel de se restaurer à moindre coût, a-t-il relevé.

L’exploitation du restaurant est confiée à un restaurateur professionnel sélectionné par appel d’offre. Le montage financier, lui, a été conçu de sorte que le loyer mensuel versé par ce restaurateur serve à rembourser les fonds déboursés et à réaliser un retour sur investissement au profit de la Caisse.

Cet espace devrait permettre aux agents du Trésor principalement de se restaurer à l’avenir dans de meilleures conditions d’hygiène, « en cohérence avec le nouveau standing de notre administration acquis depuis l’obtention de la certification à la norme ISO 9001 version 2015 », a noté M. Assahoré.

Il s’est en outre dit « très heureux de l’aboutissement de ce projet dont les travaux ont été engagés depuis le 07 novembre 2018 ». Cette vision dès sa prise de fonction à la tête du Trésor ivoirien vise, selon lui, le bien-être social du personnel qui a été toujours sa priorité.

Dans ce cadre s’inscrivent, entre autre, le renforcement de l’Assurance Mutuelle des agents du Trésor public de Côte d’Ivoire (AMAT-CI) dont l’objectif est d’assurer une prise en charge sanitaire des agents du Trésor.

Il envisage également « la restructuration et l’alignement du Fonds de solidarité des agents du Trésor de Côte d’Ivoire (FOSAT-CI) aux normes régissant les mutuelles sociales du pays pour plus d’efficacité». C’est un instrument qui vise à permettre aux agents le financement de leurs projets personnels et les frais de scolarité de leurs enfants.

Par ailleurs, assure-t-il, du lancement de la première tranche d’une opération immobilière de 1000 logements dont les 500 premières maisons ont été livrées il y a quelques mois, ainsi que de la mise en place de la Caisse de retraite complémentaire des agents du Trésor (CRAT).

La Caisse de retraite complémentaire des agents du Trésor, qui sera aussi renflouée par des projets d’investissements, vise à assurer une retraite complémentaire à l’agent du Trésor au moment où ce dernier fait valoir ses droits à la retraite, évitant ainsi une trop grande cassure entre ses revenus en activité et ceux d’agent retraité.