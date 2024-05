Hydrocarbures : un mémorandum signé entre le Congo et l’Algérie

Les termes de ce mémorandum d’entente visent à promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine des hydrocarbures économique basée sur les principes de l’égalité et d’intérêts mutuels.

Le ministre des Hydrocarbures Bruno Jean Richard Itoua et son homologue algérien de l’Energie et des mines Mohamed ARKAB, ont signé mardi 21 mai à Brazzaville, un mémorandum d’entente dans le domaine pétrolier. Ce protocole d’accord constitue la nouvelle feuille de route de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il est question de

Le mémorandum prévoit également un partage d’expérience entre la compagnie publique d’Algérie, Sonatrach, et la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC)dans le domaine de l’aval pétrolier. Le Congo et l’Algérie s’engagent à soutenir la création d’une banque africaine de l’énergie, en vue de financer les projets régionaux concourant à l’éclosion dans le continent.

Notons que les deux pays s’investissent pour la mise en place et l’organisation des agences de régulation et de promotion des activités du secteur des hydrocarbures. Ils sont favorables à l’élaboration de contrats type d’exploration et d’exploitation pétrolière.