Forum Congo Energy & Investment : investisseurs et entreprises se donnent rendez-vous

Prévu les 25 et 26 mars 2025 à Brazzaville, le Forum Congo Energy & Investment mettra en exergue les avancées dans le secteur énergétique.

C’est confirmé, le Forum Congo Energy & Investment se tiendra en mars 2025. L’évènement est organisé par le ministère des Hydrocarbures. Il est question mettre en lumière les opportunités d’investissement dans un secteur énergétique marqué par la montée en puissance du gaz naturel liquéfié (GNL) et une production pétrolière revitalisée.

Selon apanews.net, le forum Congo Energy & Investment offrira une occasion de découvrir les dernières avancées dans le secteur énergétique du pays. L’événement permettra de connecter investisseurs et entreprises opérant dans les domaines onshore et offshore, tout en explorant les nouvelles opportunités offertes par les projets en développement,

Le ministère des Hydrocarbures entend faire une publication d’un nouveau Plan Directeur du Gaz en 2024. Celui-ci permettra d’attirer de nouveaux investissements dans le secteur gazier. Le document sera accompagné de la création d’une société nationale du gaz et de l’adoption d’un nouveau Code du Gaz, visant à faciliter la commercialisation des ressources non exploitées et à encourager le développement de petits projets via des conditions fiscales favorables.