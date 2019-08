Festim Brazza : Ida Victorine Ngampolo reçoit le prix de reconnaissance

Le maire de l’arrondissement 9 djiri, a reçu, le 27 août à Brazzaville, le trophée de reconnaissance, remis par la délégation du Festival d’images de Brazzaville (Festim Brazza).

La distinction du maire de Djiri, Ida Victorine Ngampolo s’inscrit dans le cadre de l’assistance multiforme que l’administrateur-maire de Djiri a apportée pour la réussite de la deuxième édition du Festim- Brazza organisé dans sa circonscription, du 1er au 10 août, à l’esplanade du Centre national de radio et de télévision (CNRTV), au nord de Brazzaville. Ce festival avait aussi pour objectif de faire découvrir l’arrondissement 9 djiri aux différents ambassadeurs accrédités en République du Congo. Pour l’administrateur-maire, Ida Victorine Ngampolo, comme » il y avait des étrangers, il y avait une vision touristique ». Elle a promis à l’équipe du festim Brazza de mobiliser à la prochaine édition les chefs de quartier afin que ces derniers sensibilisent la population pour venir plus nombreux au festival. « C’est très important, il y a eu des projections de films qui nous ont permis de connaître les pays amis. Des évènements culturels de ce genre forment les jeunes, donc, il faut diversifier la connaissance aussi », a fait savoir l’administrateur-maire.

Pour sa part, Claudio Sama Kenegui, operateur culturel et touristique, promoteur administrateur général du Festim Brazza, s’est dit satisfait de l’implication du maire dans cet évènement. « Ce prix de reconnaissance nous le décernons à chaque personne morale ou physique qui nous a accompagnés psychologiquement, moralement, matériellement et financièrement. Ce trophée lui permet de se reconnaître dans le cadre du soutien inconditionnel qu’elle nous a apporté », a-t-il signifié.

Par ailleurs, il a remercié des ambassades, ministères, partenaires et sponsors pour leur contribution au succès de ce rendez-vous culturel et touristique. « Le festim Brazza donne l’opportunité à des ambassadeurs de découvrir la République du Congo dans toute sa diversité touristique, culturel, diplomatique et politique… », a-t-il indiqué.

Rappelons que sept pays ont participé à cette deuxième édition, parmi lesquels la Chine, le Maroc, l’Angola, la Côte d’Ivoire, la République du Congo…

Le festival d’images de Brazzaville s’organise chaque année. Selon le promoteur, il est le tout premier festival diplomatique du monde.

Cette deuxième édition avait pour marraine Arlette Soudan Nonault, ministre congolais du Tourisme et de l’Environnement.