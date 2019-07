FestiBrazza : la 4ème édition a mis la clé sous le paillasson

L’évènement qui s’est tenu du 26 au 29 juillet à Brazzaville, avait pour thème de la diversité musicale, théâtrale, et des performances.

La quatrième édition du FestiBrazza a été organisée par l’association Kirikou événements (AKE) Congo, du 26 au 29 juillet à Brazzaville. Tout a commencé par deux échanges autour de deux thèmes clés : « La dot est-elle un frein au mariage ? » et « L’occident est-il (toujours) un eldorado pour la jeunesse africaine ? L’Afrique, Eldorado du 21e siècle ? ».

Des thèmes qui ont permis à plusieurs participants de partager et d’enrichir leurs opinions. Le but de ces échanges était d’aller puiser les désirs des jeunes à travers leurs propres vécus et ressentis. Un espace leurs a été donné pour qu’ils montrent leur savoir-faire.

« Nous sommes disposés à écouter la jeunesse et savoir comment nous pourrons les aider. Nous ne pouvons qu’être satisfaits de la fluidité de cette rencontre où la jeunesse brazzavilloise s’est entièrement dévoilée avec faste », a déclaré Magloire Sitou, promoteur et responsable AKE France ainsi que du festival.

C’était un rendez-vous articulé par des conférences débats, concerts, danses, théâtres, humour, slam, activités sportives et bien d’autres. Plus de quarante-cinq artistes et groupes culturels ont défilé tour à tour sur la scène. Rendez-vous est pris en 2020.