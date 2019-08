Espace aérien : 2 milliards de FCFA pour la construction d’un bloc technique

Ce nouveau plateau technique va gérer les espaces aériens du Gabon, de la Centrafrique, du Cameroun, de la Guinée Équatoriale et du Congo (Brazzaville, Pointe-Noire et d’Ollombo).

C’est un projet qui sera financé par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), à hauteur de plus de 2 milliards de FCFA. Les travaux de construction de cet édifice technique ont d’ailleurs été lancés lundi 26 août à Brazzaville par le ministre congolais des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Fidèle Dimou.

Les travaux seront réalisés sur une superficie de 2.933, 42 m², où sera à réaliser un bâtiment de deux niveaux. L’immeuble va abriter l’ensemble des services techniques de navigation aérienne dans l’espace de la région d’information en vol, une structure technique.

« Ce bâtiment abritera les structures de la circulation aérienne d’approche et d’aérodrome, de la publication d’informations aéronautiques, de la prévision et de la transmission des informations dans le domaine de la météorologie aéronautique ainsi que les services de maintenance des équipements aéroportuaires », a précisé le représentant de l’ASECNA au Congo, Joachim Tchissambou Mboundou.