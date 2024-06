Eliminatoires de la Coupe du monde : le Congo forfait contre le Niger

L’annonce a été faite mardi 04 juin 2024, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngouélondélé.

Les Diables rouges déclarés forfait pour le match contre le Mena du Niger. C’est ce qui ressort d’une communication officielle faite mardi 04 juin, par le ministre congolais de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngouélondélé. La rencontre comptait pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Initialement prévue le 06 juin à Kinshasa, la rencontre entre le Congo et le Niger devait se dérouler au stade de Martyrs à cause de la vielle pelouse synthétique du stade Alphonse- Massamba-Débat qui ne répondait plus aux normes.

Les autorités congolaises qui tenaient à ce que le match se joue dans leur pays, ont renouvelé la pelouse du stade Alphonse-Massamba-Débat qui est désormais certifié prêt à abriter les rencontres internationales. Mais le rétropédalage du Niger dont l’équipe se trouve présentement à Kinshasa a réduit à néant les efforts du gouvernement congolais.

« Nous avons bien voulu négocier avec la fédération du Niger pour délocaliser le match de Kinshasa à Brazzaville. Elle nous a dit que cette décision devrait être prise par la haute hiérarchie. Le président de la République m’a mis en mission au Niger. J’ai été reçu le 3 juin par le Premier ministre de ce pays et le président de la République du Niger », a expliqué le ministre des Sports

« Le président de la République a donné son accord, rassurant son homologue congolais que les instructions seront données pour que le match se joue finalement à Brazzaville. Malheureusement, ce matin par Whatsapp, j’ai reçu un message du ministre des Affaires étrangères du Niger qui me dit que, contrairement à ce que le président a annoncé hier, l’équipe du Niger ne viendra pas jouer à Brazzaville. Il maintenait l’équipe à Kinshasa. J’en ai rendu compte au président de la République et la décision qui s’ensuit est que l’équipe nationale du Congo n’ira pas non plus jouer à Kinshasa. Nous acceptons le forfait », a déclaré Hugues Ngouélondélé.