Eliminatoires Chan 2020 : le Congo fait un match nul contre la Guinée équatoriale

Les Diables rouges ont arraché un nul le 22 septembre à Malabo, 2-2 face au Nzalang nacional en match aller du tour qualificatif.

Ce résultat leur permet de garder intactes leurs chances de qualification pour la troisième phase finale de leur histoire après 2014 et 2018. Le football congolais a multiplié les échecs ces derniers mois et ne compte plus que sur la qualification à la phase finale du Championnat d’Afrique des nations (Chan) pour mieux respirer et, de surcroît, éviter la saison blanche. Les premiers éléments de réponse venus du voyage de Malabo sont encourageants.

Les Diables rouges ont fait preuve d’une bonne réaction pour arracher un nul de deux buts partout en match aller du dernier tour des éliminatoires. Après une entame du match catastrophique marquée par deux buts de Pedro Oba Mbegono Asu concédés respectivement à la 11e et la 23e mn, les Congolais ont remis la tête à l’endroit avant la pause. La réduction du score par Mignon Etou Mbon, à la 28e mn, a redonné l’espoir à une équipe qui n’avait que peu d’arguments à faire valoir pendant quarante-cinq premières minutes.

Les Diables rouges ont montré un visage séduisant à la reprise, mettant plusieurs fois en difficulté les locaux jusqu’à ce qu’ils obtiennent gain de cause. Yann Mokombo qui venait de faire son entrée a remis les deux équipes à égalité à la 83e mn.

Ce nul avec autant de buts permettra aux Diables rouges locaux d’aborder la manche retour avec un avantage psychologique conséquent. D’ailleurs, à défaut d’une victoire, deux possibilités s’offrent aux poulains de Barthelémy Ngatsono pour valider leur qualification (0-0 ou encore 1-1).

Mais attention à l’excès de zèle, car la Guinée équatoriale reste dans le coup. Une défaite des Diables rouges qualifierait le Nzalang pour le Chan, surtout que ces derniers jours, les Congolais ont pris la mauvaise habitude de rater les qualifications à domicile. Les joueurs, staff technique et même les dirigeants sportifs peuvent s’appuyer sur la contre- performance des U-23 contre la Zambie pour rectifier le tir. Le championnat qui commence le 5 octobre permettra à cette équipe des Diables rouges d’être plus en jambe.