Crise en Centrafrique : Brazzaville surveille la situation

Parmi les voisins de la République centrafricaine, le Congo est particulièrement concernés par cette crise. Comment voit-on cette crise du côté de ce pays.

Dans sa casquette de président en exercice de la CEEAC, Denis Sassou Nguesso consulte les chefs d’États membres et notamment le Rwandais Paul Kagame qui vient d’envoyer des troupes à Bangui. C’est ce qu’a expliqué une source diplomatique à Brazzaville.

Notons que l’ex-Chef d’Etat centrafricain, François Bozizé avait été reçu il y a quelques semaines par Denis Sassou Nguesso. « Et on sentait chez lui la rage », confie ce diplomate à Brazzaville. Le président congolais lui aurait alors intimé « de ne pas mettre le feu à la maison ». La source diplomatique assure en revanche que contrairement aux rumeurs, il n’y a pas eu de coup de fil récent entre François Bozizé et le chef de l’État du Congo.