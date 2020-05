Covid-19: une ONG lance à Abidjan la distribution de 1 million de masques

L’ONG Initiatives Côte d’Ivoire a lancé mardi, au Centre de santé communautaire d’Anoumabo, sis au quartier Alliodan, le projet de distribution de 1 million de masques au profit des personnes défavorisées à Abidjan, afin de les aider à se protéger face à la Covid-19.Le Centre de santé communautaire d’Anoumabo, un village de la cité de Marcory, située dans le Sud d’Abidjan, a servi de lieu de lancement du projet, en présence de la présidente de Initiatives Côte d’Ivoire, Kadi Fadika Coulibaly, des partenaires de l’ONG et de la chefferie.Pour cette première étape de distribution de masques réutilisables fait en tissu, l’ONG a mis à la disposition du village 5 000 cache-nez pour une population estimée à 1 250 ménages. L’organisation prévoit deux masques par individu.Au regard de l’impact socio-économique de la pandémie, l’ONG Initiatives Côte d’Ivoire a, en plus des masques, offert des paquets de riz aux populations. Chaque ménage vulnérable devrait recevoir un petit sac de riz afin de tenir pendant cette période de soudure. Pour Mme Kadi Fadika Coulibaly, en plus du lavage des mains, la distanciation physique et des restrictions de rassemblement, il est nécessaire de porter le masque, rendu obligatoire dans le Grand Abidjan, pour casser la propagation de la Covid-19.L’acquisition du masque, étant une barrière économique majeure pour des ménages, Initiatives Côte d’Ivoire a décidé, avec ses partenaires (Engender Health, Médecins sans frontières, Agence de médecine préventive, la Fédération nationale des organisations de santé) d’en produire et distribuer aux personnes défavorisées.« Notre cible concerne les populations à revenus modestes, parce que les prix des masques se sont avérés très élevés surtout pour les masques jetables à utilisation unique, pour permettre à ces populations d’avoir chacun leur masque afin de respecter les mesures d’hygiène », a-t-elle dit.Blaise Gnagne, un responsable communautaire, a exprimé la joie des populations de recevoir ces masques qui participent des mesures barrières et qui visent à éradiquer cette pandémie, assurant que les ménages seront davantage sensibilisés sur la Covid-19.Le quartier d’Alliodan est touché par la maladie à Coronavirus. Pour freiner sa propagation, les chefs de communauté entendent insister auprès de leurs membres afin que les populations s’alignent sur les mesures barrières édictées par les autorités ivoiriennes.La directrice régionale de Engender Health, un organisme international opérant dans le domaine de la santé, Mme Néné Fofana Cissé, dont l’institution est partenaire à ce projet, s’est félicitée de ce qu’à travers cette initiative, les populations les plus défavorisées aient accès à des masques gratuitement. Les dons comprennent des paquets de vivres d’une équivalence de 6 tonnes de riz et des masques réutilisables. Les 1 million de masques à produire, devraient être distribués à Akouédo village, Bingerville village et à Abobo.Initiatives Côte d’Ivoire, créée en 2012, par des cadres résidents sur le sol ivoirien et à l’étranger, comprend aujourd’hui une trentaine de membres, qui financent des projets communautaires et d’intérêt public visant à contribuer à la vie sociale.Son ambition est portée par son engagement et sa volonté de contribuer, par des réflexions, au développement économique et social de la Côte d’Ivoire, avec pour challenge de proposer des solutions innovantes et pragmatiques aux problématiques socio-économiques du pays.